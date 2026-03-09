Συνεχίζει στην Ατλέτικο ο Γκριεζμάν – Διέψευσε τα σενάρια αποχώρησης για MLS

Ανατροπή σημειώθηκε αναφορικά με τον Αντουάν Γκριεζμάν στην Ατλέτικο Μαδρίτης, καθώς ο Γάλλος επιθετικός τελικά θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα των «ροχιμπλάνκος».

Τις προηγούμενες ημέρες δημοσιεύματα ήθελαν τον έμπειρο ποδοσφαιριστή να σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο αποχώρησης από την Ατλέτικο, με πιθανό επόμενο σταθμό το MLS και την Ορλάντο Σίτι. Ωστόσο τα δεδομένα άλλαξαν και ο ίδιος φαίνεται πως αποφάσισε να παραμείνει στην ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε.

Την εξέλιξη επιβεβαίωσε ο αθλητικός διευθυντής του συλλόγου, Ματέου Αλεμάνι, ξεκαθαρίζοντας ότι ο Γκριεζμάν δεν πρόκειται να αποχωρήσει.

«Ο Γκριεζμάν είναι ένας θρύλος της ομάδας μας και οι οπαδοί μας συνεχίζουν να τον στηρίζουν. Έχει συμβόλαιο με την Ατλέτικο και θα παραμείνει μαζί μας. Η απόδοσή του είναι εξαιρετική και αυτό είναι το πιο σημαντικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Έτσι, ο Γάλλος διεθνής αναμένεται να συνεχίσει να αποτελεί βασικό κομμάτι της Ατλέτικο Μαδρίτης και την επόμενη περίοδο.