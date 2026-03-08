Παπαδόπουλος: «Δεν σέβονται την προσπάθεια του Λεβαδειακού - Στόχος οι θέσεις 5-8»

Ο Νίκος Παπαδόπουλος μετά την ήττα εντός έδρας από τον Παναθηναϊκό αναφέρθηκε στο ότι στόχος του Λεβαδειακού είναι οι θέσεις 5-8.

Ο Έλληνας τεχνικός έκανε ακόμη λόγο για ασέβεια ως προς την ομάδα του και πως υπάρχουν αποφάσεις εναντίον τους αλλά όχι στο σημερινό παιχνίδι.

Παράλληλα έδωσε συγχαρητήρια στους παίκτες του για την προσπάθεια που έχουν καταβάλει όλη τη σεζόν.

«Ξεκινήσαμε να έχουμε εμείς την μπάλα, να προσπαθούμε να δημιουργήσουμε και στην πρώτη - δεύτερη στιγμή μείναμε πίσω στο σκορ. Μετά ήρθε ένα πέναλτι και έγινε 0-2. Καταλαβαίνετε όταν παίζεις με μεγάλες ομάδες και πας στο ημίχρονο με 0-2 είναι πάρα πολύ δύσκολο μετά. Εγώ αυτό που θέλω να πω μέσα από την καρδιά μου χωρίς να έχει σχέση το σημερινό παιχνίδι. Ο Λεβαδειακός έχει κάνει μια τεράστια προσπάθεια για να μείνει στην τέταρτη θέση. Προφανώς δεν το σέβονται, γιατί την μια είναι οφσάιντ το αυτί ενός παίκτη μας, την άλλη η μύτη του παπουτσιού και την άλλη κάτι άλλο και κάτι άλλο. Οι παίκτες μου αξίζουν συγχαρητήρια που έχουν φτάσει ως εδώ. Ο ρεαλιστικός στόχος είναι οι θέσεις 5-8 και θα το διεκδικήσουμε».