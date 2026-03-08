Επιβεβαίωση ανωτερότητας στη Σουρωτή, με τον ΠΑΟΚ να κερδίζει τον Ολυμπιακό (2-0) και να…. αγκαλιάζει την κούπα της φετινής Super League K15.

«Μητέρα» των μαχών στα τμήματα υποδομής με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται τον Ολυμπιακό στη Θεσσαλονίκη στον… τελικό της φετινής Super League K15. Ένας ΠΑΟΚ ασταμάτητος με 18/18 νίκες απέναντι στους «ερυθρόλευκους», που ήταν στο -6 και έκαναν… all in στη Σουρωτή.

Οι γηπεδούχοι «χτύπησαν» νωρίς στην πρώτη πραγματική ευκαιρία στο ματς. Στο 13ο λεπτό σε μία υποδειγματική αντεπίθεση, ο Κακάλης έβγαλε την κάθετη στον Περρωστή και αυτός με υπέροχο τελείωμα έκανε το 1-0.

Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να ισορροπήσει την κατάσταση, παίρνοντας μέτρα στο γήπεδο, χωρίς όμως να απειλεί την εστία του ΠΑΟΚ. Μοναδική αξιοσημείωτη τελική, ένα αδύναμο τελείωμα του Φλέγγα μέσα από την περιοχή, στο 25ο λεπτό, το οποίο μπλοκάρει με ευκολία ο Χρυσουλάκης.

Με το 1-0 υπέρ του Δικεφάλου πήγαν οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια και τους «ασπρόμαυρους» να βρίσκονται… αγκαλιά με το πρωτάθλημα.

Ακριβώς στο ίδιο λεπτό του β ημιχρόνου είχαμε ξανά «ασπρόμαυρο» χτύπημα. Μόνο που σε αυτή την περίπτωση ήταν υπόθεση Πριόβολου.

Ο πρώτος σκόρερ του ΠΑΟΚ κέρδισε πέναλτι μετά από τράβηγμα του Δημόπουλου στο 52’ και ένα λεπτό αργότερα από την άσπρη βούλα έκανε το 2-0 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς.

Τεράστια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό στο 61’ και μάλιστα διπλή, με την άμυνα του ΠΑΟΚ να απομακρύνει την τελευταία στιγμή. Από εκεί και πέρα, με τις αλλαγές να δίνουν την απαραίτητη «φρεσκάδα» στους γηπεδούχους, η ομάδα των Δημητριάδη-Βασιλάκου κράτησε δίχως πρόβλημα το 2-0 απέναντι σε έναν Ολυμπιακό φοβικό, που δεν απείλησε στο δεύτερο ημίχρονο.

Τελικό 2-0 για τον ΠΑΟΚ, που έφτασε το σερί στις 19/19 νίκες, «αγκαλιάζοντας» επί της ουσίας το πρωτάθλημα. Στους 57 βαθμούς πλέον οι Θεσσαλονικείς, έχοντας την ισοβαθμία απέναντι στον Ολυμπιακό, ο οποίος παρέμεινε στους 48 αντίστοιχα, με επτά αγώνες να απομένουν.

Την επόμενη αγωνιστική, οι «ασπρόμαυροι» θα ταξιδέψουν στη Λιβαδειά να αντιμετωπίσουν την τοπική ομάδα, ενώ ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον ΟΦΗ.



ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΠΑΟΚ Κ15 (Δημητριάδης-Βασιλάκος): Χρυσουλάκης, Δελιόπουλος, Παπαγεωργόπουλος, Ίτσκος, Ευσταθιάδης, Σολωμίδης, Σίμος(62’ Αθανασέλλης), Περρωστής(74΄Παπαγεωργίου), Βασίλης Σκαλέρης(41’ Φλώρος), Κακάλης(78' Δρόσος), Πριόβολος(78΄Τσιλιγκερίδης)

Ολυμπιακός Κ15 (Πάντος): Ζαράκας, Τζεβελέκος(59’ Μπέτσικας), Ζαχάκης, Βίδαλης, Δημόπουλος, Μούτας, Ζόχιος(52’ Βασιλόπουλος), Σαϊτάνης(66’ Αθανασόπουλος), Τσαβούρογλου, Κοτρομαγιάς, Φλέγγας

