Μουκουντί: «Πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, είμαστε χαρούμενοι με τη νίκη» - Τι είπε για Τσέλιε

Ο πρωταγωνιστής και χρυσός σκόρερ της ΑΕΚ Άρολντ Μουκουντί μίλησε για τη νίκη επί της Λάρισας αλλά και τις δύο ευρωπαϊκές μάχες με την Τσέλιε.

Αναλυτικά όσα είπε ο Άρολντ Μουκουντί στην Cosmote Tv:

Πως αξιολογεί ο ίδιος την εικόνα της ΑΕΚ;

Είμαστε χαρούμενοι με τους 3 βαθμούς, αυτός ήταν ο στόχος. Ήταν σημαντικό ματς για εμάς και είμαστε χαρούμενοι που πήραμε τη νίκη.

Θα ήθελε κάτι καλύτερο στον αγωνιστικό χώρο;

Πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, ο αντίπαλος ήταν συμπαγής, έτσι παίξαμε περισσότερο από τα άκρα. Είναι σημαντική η νίκη, ξέραμε ότι θα ήταν δύσκολο, είμαστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα.

Για το ματς της Πέμπτης με την Τσέλιε:

Θα προσπαθήσουμε για τη νίκη, έχουμε δυο ματς, θέλουμε να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα στην Σλοβενία και στο δεύτερο παιχνίδι θα προσπαθήσουμε να τελειώσουμε τη δουλειά, αυτός είναι ο στόχος.