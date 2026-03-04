ΑΕΚ: Απόλυτη προσήλωση στη Λάρισα από Νίκολιτς και ποδοσφαιριστές - Οι επιστροφές στην ενδεκάδα 

Στο σαββατιάτικο παιχνίδι με την ΑΕΛ Novibet στην Αγιά Σοφιά / ALLWYN Arena επικεντρώνονται στην ΑΕΚ έχοντας αφήσει πίσω τους τα όσα έγιναν στο Πανθεσσαλικό με τον Βόλο όπου χάθηκαν δύο βαθμοί.

Ο Μάρκο Νίκολιτς, ήδη έχει φροντίσει να στείλει το μήνυμα του προς τους ποδοσφαιριστές σημειώνοντας πως κάποια λάθη πρέπει να τα αποβάλουν από το παιχνίδι τους και όλοι μαζί να πολεμήσουν ενωμένοι έως το τέλος, όσα εμπόδια και αν συναντήσουν.

Το πιο σημαντικό για την Ένωση σε αυτή την κρίσιμη καμπή, είναι να μην αποσπαστεί από τα όσα συμβαίνουν γύρω-γύρω με τα παραπάπονα να είναι πράγματι φρικτά για την αντιμετώπιση που τυγχάνει η ομάδα από τους διαιτητές, αλλά να επικεντρωθεί όλος ο οργανισμός στον στόχο του. Να επικεντρωθεί, στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, να πάρει το ματς με την Λάρισα και να πάει στο επόμενο, περιμένοντας να δει τι θα γίνει και στο ντέρμπι του Γ. Καραϊσκάκης ανάμεσα σε Ολυμπιακό - ΠΑΟΚ.

Πρώτος στόχος για τον Νίκολιτς και τους παίκτες, είναι να επιστρέψουν στις νίκες στο προσεχές εντός έδρας ματς με την Λάρισα στη Νέα Φιλαδέλφεια και από εκεί και πέρα, να ολοκληρώσουν με το απόλυτο την κανονική διάρκεια προκειμένου να μπουν είτε ισόβαθμοι (με έναν εκ την δυο ανταγωνιστών) στα πλέι-οφ στη χειρότερη, είτε να έχουν μια μικρή διαφορά που μπορεί να παίξει τον ρόλο της βαθμολογικά αλλά και ψυχολογικά.

Όλα αυτά βεβαίως μπορουν να... περιμένουν. Η Λάρισα είναι η απόλυτη προτεραιότητα για τον Νίκολιτς και προς αυτή την κατεύθυνση δουλεύει με τους παίκτες του στα Σπάτα. Επί της ουσίας, η προετοιμασία για το ματς του Σαββάτου ξεκινά σήμερα όπου η ομάδα θα ανεβάσει ρυθμούς και θα αρχίσει ο προπονητής να δοκιμάζει πράγματα αναφορικά με το σχήμα και τις επιλογές που θα κατεβάσει. Στα θετικά για τον Σέρβο τεχνικό, είναι ότι ο Άρολντ Μουκουντί εξέτισε στον Βόλο, επιστρέφει και θα βρίσκεται στην ενδεκάδα στο πλάι του Φιλίπε Ρέλβας στο κέντρο της άμυνας, ενώ όλα δείχνουν πως στην ενδεκάδα θα ξεκινήσει το Σάββατο και ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά ο οποίος πέρασε ως αλλαγή στον Βόλο και είχε εξαιρετική απόδοση βοηθώντας σημαντικά την ΑΕΚ με τις ατομικές του ενέργειες στο ένας με έναν. Τέτοιου είδους ενέργειες δεδομένα η ΑΕΚ θα χρειαστεί το Σάββατο.

Από εκεί και πέρα περισσότερα για το συνολικό πλάνο του Νίκολιτς θα μπορούμε να πούμε αύριο αλλά και την Παρασκευή όπου θα υπάρξουν οι τελικές δοκιμές από τον προπονητή και η ΑΕΚ θα ολοκληρώσει την προετοιμασία της για τον αγώνα.