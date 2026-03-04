Βασίλης Δανιήλ: Από το «100 χρόνια μπροστά» στο «Ο Παναθηναϊκός δεν φοβάται κανέναν» (vids)

Ο Βασίλης Δανιήλ μια εμβληματική φιγούρα που θήτευσε τρεις φορές στον πάγκο του Παναθηναϊκού, δεν ήταν μόνο ο προπονητής των επιτυχιών, αλλά και ένας οργανωτικός άνθρωπος που πίστευε στο πλάνο του. Το SDNA θυμίζει κάποιες από τις δηλώσεις του που έμειναν στην ιστορία.

Ο Καβαλιώτης προπονητής, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών, κατέχει το ρεκόρ των περισσότερων νικών στον Παναθηναϊκό, με 106 νίκες σε 161 αγώνες, οι οποίες σημειώθηκαν σε τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους (1986-1988, 1990-1992 και 1997-1999). Με τους «πράσινους» κατέκτησε το πρωτάθλημα την περίοδο 1990-91, αλλά και το κύπελλο της ίδιας περιόδου,ενώ οδήγησε το «Τριφύλλι» στα προημιτελικά του Κυπέλλου UEFA στη σεζόν 1987/88.



Οι δηλώσεις του, ειδικά στα χρόνια του στον Παναθηναϊκό, αποτύπωναν τη φιλοσοφία, την αυτοπεποίθηση και την πίστη του στην τακτική και την οργάνωση. Η πιο ιστορική του φράση ήρθε το 1987, μετά από μια δύσκολη ήττα. Θέλοντας να υπερασπιστεί τη δουλειά του, είπε το περίφημο:

«Είμαι 100 χρόνια μπροστά από την εποχή μου». Ήταν η ατάκα έγινε σημείο αναφοράς στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Για άλλους ήταν υπερβολή, για άλλους, απόδειξη της πίστης του στις ιδέες του.

Η ευρωπαϊκή αυτοπεποίθηση

Στην πορεία του Παναθηναϊκού στο Κύπελλο UEFA 1987-88, όταν οι «Πράσινοι» απέκλεισαν την Γιουβέντους φτάνοντας μέχρι τα προημιτελικά, ο απόφοιτος της περιώνυμης προπονητικής σχολής της Κολωνίας στάθηκε στη σημασία της τακτικής:

«Δεν κερδίσαμε τυχαία. Ξέραμε τι θέλαμε στο γήπεδο και το κάναμε πράξη. Η Ευρώπη θέλει καθαρό μυαλό και τακτική. Το ταλέντο από μόνο του δεν φτάνει. Δεν φοβόμαστε κανέναν. Αν παίξουμε όπως μπορούμε, θα μας φοβούνται αυτοί».



Το νταμπλ και η μετριοπάθεια

Τη σεζόν 1990-91, όταν ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το νταμπλ, ο Δανιήλ προτίμησε να κρατήσει χαμηλούς τόνους:

«Οι τίτλοι δεν έρχονται με λόγια. Έρχονται με δουλειά κάθε μέρα στο γήπεδο. Αυτός ο τίτλος ανήκει στους παίκτες. Εκείνοι παίζουν, εγώ απλώς οργανώνω.

Η πίεση και η ευθύνη

Στον Παναθηναϊκό, η πίεση είναι μόνιμη. Ο ίδιος είχε πει χαρακτηριστικά: «Στον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει χρόνος. Πρέπει να κερδίζεις σήμερα, όχι αύριο. Η κριτική είναι μέρος της δουλειάς μας. Αν δεν αντέχεις την πίεση, δεν κάνεις για αυτό».



Η Εθνική και το συλλογικό πνεύμα

Όταν ανέλαβε την Εθνική Ελλάδας, η ρητορική του απέκτησε πιο ενωτικό χαρακτήρα: «Η Εθνική δεν ανήκει σε κανέναν προπονητή. Ανήκει στον κόσμο της».



Δείτε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα με τις δηλώσεις του Βασίλη Δανιήλ και την ένταση που επικράτησε μετά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (1/12/1997) στη συνέντευξη Τύπου.

