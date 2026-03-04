ΑΕΛ Novibet: Θλάση ο Σίστο, εκτίει με ΑΕΚ ο Αποστολάκης

Με δύο απουσίες θα αγωνιστεί η ΑΕΛ Novibet το Σάββατο (7/4, 18:00) με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Στροφή στο παιχνίδι με την ΑΕΚ κάνουν στην ΑΕΛ Novibet, μετά την βαριά ήττα από τον ΟΦΗ και ο Σάββας Παντελίδης μετρά… απουσίες. Ο Πιόνε Σίστο υπέστη θλάση α’ βαθμού στο παιχνίδι με τους Κρητικούς και θα μείνει εκτός δράσης για 7 με 10 ημέρες.

Αυτό σημαίνει πως ο Δανός μεσοεπιθετικός δεν υπολογίζεται για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την ΑΕΚ, ενώ πιθανότατα θα προλάβει το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι της ΑΕΛ με τον Αστέρα Τρίπολης.

Παράλληλα, εκτός από τον αγώνα στην Allwyn Arena, θα είναι ο Κώστας Αποστολάκης που συμπλήρωσε κάρτες και θα εκτίσει την ποινή του.

