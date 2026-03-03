Σάλος με τη γονατιά του Ρούντιγκερ που πέρασε ατιμώρητη στο Ρεάλ - Χετάφε (vid)

Στην Ισπανία έχει προκληθεί έντονη συζήτηση μετά τη σκληρή ενέργεια του Αντόνιο Ρούντιγκερ στη διάρκεια του αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Χετάφε, όταν ο Γερμανός αμυντικός χτύπησε ποδοσφαιριστή που ήταν ήδη πεσμένος στο έδαφος.

Το ματς της 26ης αγωνιστικής της La Liga, που ξεκίνησε ως ένα συνηθισμένο βράδυ Δευτέρας (2/3), εξελίχθηκε πολύ διαφορετικά από το αναμενόμενο. Η Χετάφε έφυγε με μεγάλη νίκη 0-1 από το «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», αποτέλεσμα που άφησε τη Ρεάλ να βλέπει την Μπαρτσελόνα να απομακρύνεται με +4.

Η ένταση κορυφώθηκε στα τελευταία λεπτά, όταν ο Φράνκο Μασταντουόνο αποβλήθηκε για λεκτική επίθεση προς τον διαιτητή, ενώ λίγο αργότερα ο Λίσο ακολούθησε με δεύτερη κόκκινη, καθώς πέταξε τη μπάλα νομίζοντας ότι ο αγώνας είχε λήξει.

Ωστόσο, το πιο σοκαριστικό στιγμιότυπο είχε προηγηθεί. Στο 26ο λεπτό, ο Ντιέγκο Ρίκο ήταν στο έδαφος έπειτα από μονομαχία με τον Γκιουλέρ, όταν ο Ρούντιγκερ έτρεξε προς το μέρος του και τον χτύπησε με το γόνατο, ενώ ο αντίπαλός του ήταν ανυπεράσπιστος. Παρά την ξεκάθαρα επικίνδυνη κίνηση, ούτε ο διαιτητής ούτε το VAR έδειξαν ενδιαφέρον: ο παίκτης της Ρεάλ δεν είδε ούτε κάρτα.