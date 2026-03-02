Σλοτ: «Τα πιο πολλά παιχνίδια της Premier League δεν μου είναι ευχάριστα»

Ο Άρνε Σλοτ αποκάλυψε πως τα περισσότερα παιχνίδια του αγγλικού πρωταθλήματος δεν του είναι ευχάριστα και τα «έβαλε» την έμφαση που δίνεται στις στημένες μπάλες.

Ο τεχνικός της Λίβερπουλ μίλησε ενόψει του αγώνα με τη Γουλβς και τόνισε πως οι πιο πολλοί αγώνες τον αφήνουν αδιάφορο.

Όπως ανέφερε, «βλέπω έναν αγώνα Eredivisie την εβδομάδα και βλέπω να καταλογίζονται φάουλ στους τερματοφύλακες, σκέφτομαι “ουάου, αυτή είναι μεγάλη διαφορά”. Εδώ σχεδόν μπορείς να ρίξεις μπουνιά στο πρόσωπο σε έναν τερματοφύλακα... Στην ποδοσφαιρική μου καρδιά δεν αρέσει αυτό, με κάνει να σκέφτομαι την Μπαρτσελόνα πριν από 15 χρόνια. Κάθε Κυριακή εύχεσαι να έπαιζαν εκείνοι. Τα περισσότερα ματς της Premier League που βλέπω δεν μου είναι ευχάριστα».