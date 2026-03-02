Γκριεζμάν: Τέλος εποχής στην Ατλέτικο Μαδρίτης – Στο προσκήνιο η Ορλάντο Σίτι

Ο Αντουάν Γκριεζμάν βρίσκεται μπροστά σε μια από τις πιο κομβικές αποφάσεις της καριέρας του, με το ενδεχόμενο μετακίνησης στο MLS να συγκεντρώνει πλέον σοβαρές πιθανότητες.

Η Ορλάντο Σίτι φέρεται να έχει θέσει τον Γάλλο σούπερ σταρ ως βασικό μεταγραφικό της στόχο, επιδιώκοντας να τον εντάξει στο ρόστερ της κατά τη διάρκεια της μεταγραφικής περιόδου του Μαρτίου.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του The Athletic, οι επαφές μεταξύ των δύο πλευρών έχουν ενταθεί, με τον αθλητικό διευθυντή του αμερικανικού συλλόγου να έχει ταξιδέψει αρκετές φορές στην Ισπανία για προχωρημένες συζητήσεις.

Παρότι η προοπτική των Ηνωμένων Πολιτειών δεν είναι καινούρια για τον 34χρονο επιθετικό, ο οποίος έχει εκφράσει δημόσια τον θαυμασμό του για την αμερικανική κουλτούρα και τα αθλήματα των ΗΠΑ, η αποχώρησή του από την Ατλέτικο Μαδρίτης μόνο εύκολη δεν θεωρείται. Ο σύλλογος συνεχίζει να διεκδικεί το Κύπελλο Ισπανίας, ενώ ο Γκριεζμάν αποτελεί ιστορική μορφή για τους «ροχιμπλάνκος», όντας ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία τους με 210 τέρματα.

Εφόσον η συμφωνία ολοκληρωθεί, ο Γκριεζμάν θα προστεθεί στη λίστα των μεγάλων αστέρων που αγωνίζονται στο MLS, όπως ο Λιονέλ Μέσι.