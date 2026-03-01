Ο Ερνάντεθ μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα - Άνοιξε το σκορ ο Παναθηναϊκός (vid)

Στο 9’ οι του Παναθηναϊκού εκτέλεσαν από δεξιά πλασαριστά κόρνερ, τακουνάκι του Παντελίδη στο πρώτο δοκάρι, στο δεύτερο ο Ερνάντεθ μπήκε με τη μπάλα στα δίχτυα και άνοιξε το σκορ.

Το 1-0 του Παναθηναϊκού