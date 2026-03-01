Χρόνος ανάγνωσης 1’ STOIXIMAN SUPER LEAGUE Ο Ερνάντεθ μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα - Άνοιξε το σκορ ο Παναθηναϊκός (vid) 01-03-2026 20:34 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Παναθηναϊκός Άρης ΠΡΟΣΩΠΑ Χάβι Ερνάντεθ 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 9’ οι του Παναθηναϊκού εκτέλεσαν από δεξιά πλασαριστά κόρνερ, τακουνάκι του Παντελίδη στο πρώτο δοκάρι, στο δεύτερο ο Ερνάντεθ μπήκε με τη μπάλα στα δίχτυα και άνοιξε το σκορ. Το 1-0 του Παναθηναϊκού Για γερά στομάχια: Τι ρίσκο κρύβει το περίφημο «σύστημα των Χ» που πρότεινε σε κάθε Μουντιάλ ο Γιώργος Γεωργίου menshouse.gr Βρες τον παίκτη από το παρατσούκλι: Μπορείς το 10/10 στο δύσκολο κουίζ που χάνουν και αθλητικογράφοι; menshouse.gr Ο επιθετικός που θέλει ο Νίστρουπ στον ΠΑΟ menshouse.gr Ίσως και καλύτερος από Πινέδα-Μαρίν: Ο game changer που θα γίνει το επόμενο «μπαμ» της ΑΕΚ menshouse.gr Ανακοινώνεται άμεσα: Ποιους αλλάζει ο Μητσοτάκης στον τελευταίο ανασχηματισμό πριν τις εκλογές instanews.gr Με γκρίζα μαλλιά και γυαλιά πρεσβυωπίας: Η πρώτη φωτό του Νότη Σφακιανάκη ύστερα από χρόνια απουσίας (Pic) dailymedia.gr Αιχμηρός όσο ποτέ: Το σκίτσο-μαχαιριά του Αρκά για το ΠΑΣΟΚ που προκάλεσε αντιδράσεις dailymedia.gr Κατάρρευση: Πόσες έδρες χάνει η ΝΔ εάν γίνονταν σήμερα οι εκλογές instanews.gr Ο Ερνάντεθ μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα - Άνοιξε το σκορ ο Παναθηναϊκός (vid) SHARE