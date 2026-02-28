Παπαδόπουλος: «Πρέπει να δείξουμε προσωπικότητα για να επιστρέψουμε στα θετικά αποτελέσματα»

Στα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα του Λεβαδειακού το τελευταίο διάστημα στάθηκε ο Νίκος Παπαδόπουλος μετά την ήττα από την Κηφισιά με 1-0, τονίζοντας πως η ομάδα του πρέπει να δείξει χαρακτήρα για να επανέλθει αγωνιστικά.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της Cosmote TV:

Για το παιχνίδι: «Είχαμε τις ευκαιρίες και την μπάλα, κάναμε ένα καλό παιχνίδι αλλά μας έλειπε το γκολ. Όπως και με την ΑΕΚ, δεχθήκαμε γκολ στην πρώτη στατική φάση. Πρέπει να δείξουμε προσωπικότητα και χαρακτήρα για να επιστρέψουμε στα θετικά αποτελέσματα».

Για το σερί αρνητικών αποτελεσμάτων: «Έχουμε προβλήματα τραυματισμών αλλά δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Θέλουμε να παίζουμε καλό ποδόσφαιρο, είμαι ευχαριστημένος από την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών μου, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα».