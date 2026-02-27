Σφιντέρσκι: «Θέλουμε να φτάσουμε όσο πιο μακριά μπορούμε!»

Ο Κάρολ Σφιντέρσκι, μίλησε για την πρόκριση του Παναθηναϊκού στους «16» του Europa League, τονίζοντας ότι οι παίκτες του Τριφυλλιού θέλουν να φτάσουν όσο πιο μακριά γίνεται στην διοργάνωση.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Σήμερα κάναμε έναν μεγάλο αγώνα με ομαδικό πνεύμα, ακολουθήσαμε όλα όσα έπρεπε να κάνουμε, αυτό που θα κρατήσω είναι την πρόκριση, που το καταφέραμε παίζοντας ακόμη και με δέκα παίκτες.

Θέλουμε να πάμε όσο το δυνατόν πιο μακριά γίνεται. Ο στόχος μας είναι να μπορούμε να παίξουμε όπως παίξαμε απόψε, η Μίντιλαντ θεωρώ είναι ισάξια με την Πλζεν, η Μπέτις ως ισπανική ομάδα θέλει να έχει την κατοχή της μπάλας.

Όπως είπα και πριν, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να παίξουμε το παιχνίδι μας, όπως κάναμε σήμερα, απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο και αν έχουμε να αντιμετωπίσουμε».