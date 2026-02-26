Ο Βίνι σκόραρε ξανά κόντρα στην Μπενφίκα, τελείωσε τα «όνειρα» των Πορτογάλων για ανατροπή και η Ρεάλ με σκορ 2-1 ντούμπλαρε τις νίκες επί των Αετών της Λισαβόνας και πέρασε στους «16» του Champions League.

Τι και αν η Μπενφίκα προηγήθηκε νωρίς και πίστεψε στην πρόκριση; Η απάντηση της Ρεάλ Μαδρίτης ήταν άμεση, απάντησε με τον Τσουαμενί και ο Βίνι στο τέλος έβαλε τέλος στα «όνειρα» της ομάδας του τιμωρημένου Ζοσέ Μουρίνιο και οδήγησε τη Βασίλισσα στην επόμενη φάση του Champions League, παίρνοντας τη νίκη με σκορ 2-1.

Έτσι, η ομάδα του Αλβάρο Αρμπελόα θα πάει στην κλήρωση της Παρασκευής (27/02) για να μάθει τον αντίπαλό της στους «16», με τη Μάντσεστερ Σίτι ή την Σπόρτινγκ Λισαβόνας να την περιμένουν εκεί.

Δυνατό ξεκίνημα, γρήγορο γκολ και άμεση απάντηση

Οι δύο ομάδες μπήκαν δυνατά στο ματς και από το πρώτο λεπτό έδειξαν πως δεν θα κάτσουν απλά να περιμένουν η μία την άλλη. Πρώτη στιγμή στην αναμέτρηση ήρθε στο 6ο λεπτό, με τον Βίνι να πατά περιοχή, να σουτάρει και να ανατρέπεται από τον Οταμέντι. Ο Βραζιλιάνος ζήτησε πέναλτι, ωστόσο ο Βίντσιτς αρχικά και το VAR στη συνέχεια έκριναν πως δεν υπάρχει παράβαση και το παιχνίδι συνεχίστηκε.

Η Μπενφίκα έψαχνε το γκολ που ήθελε για να μπει ξανά στο κόλπο και να φέρει το ματς στα ίσα και το βρήκε στο 14'. Ο Βαγγέλης Παυλίδης έφυγε στα πλάγια, πάτησε περιοχή, έκανε το παράλληλο γύρισμα, με τον Κουρτουά να κάνει μία μεγάλη απόκρουση σε προβολή του Ασένθιο, ο οποίος στην προσπάθειά του να διώξει έστειλε τη μπάλα προς την εστία της ομάδας του. Όμως, από την επέμβαση, η μπάλα έφτασε στον Ράφα Σίλβα και αυτός από κοντά πρόλαβε τον Βέλγο και άνοιξε το σκορ για το 1-0.

Ωστόσο, η χαρά των φιλοξενούμενων κράτησε ελάχιστα, καθώς οι Ισπανοί έδωσαν άμεσα την απάντησή τους. Μόλις δύο λεπτά αργότερα (16') ήρθε η σειρά της Ρεάλ να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα, με τον Ορελιέν Τσουαμενί να ισοφαρίζει σε 1-1 με ένα δυνατό σουτ από την κορυφή της περιοχής, έπειτα από ασίστ του Βαλβέρδε.

Ανώτερη η Ρεάλ, άντεξε η Μπενφίκα

Ο χρόνος περνούσε, η Βασίλισσα είχε το πάνω χέρι στο ματς και η ισοπαλία την βόλευε, ωστόσο δεν έμεινε σε αυτή και συνέχισε να πιέζει. Μάλιστα, βρήκε και δεύτερο γκολ με τον Αρντά Γκιουλέρ στο 32ο λεπτό, ωστόσο το τέρμα δεν μέτρησε ποτέ, καθώς υπήρχε οφσάιντ στην αρχή της φάσης και το σκορ παρέμεινε στο 1-1.

Λίγα λεπτά αργότερα (37') ήρθε και η πρώτη καλή ευκαιρία των Αετών της Λισαβόνας μετά το γκολ που πέτυχαν, με τον Τιμπό Κουρτουά να έχει ξανά απάντηση και με μία νέα μεγάλη επέμβαση να σώζει την ομάδα του από το δυνατό σουτ του Ρίος.

Πριν τελειώσει το ημίχρονο, οι Μαδριλένοι είχαν ακόμη δύο ευκαιρίες για να σκοράρουν, όμως αμφότερες κόντραραν σε αμυντικούς και κατέληξαν σε κόρνερ. Αρχικά (41') η προσπάθεια του Γκιουλέρ βρήκε στον Οταμέντι, ενώ στη συνέχεια ένα δυνατό σουτ του Βαλβέρδε κόντραρε στο κεφάλι του Μπαρέιρο Μάρτινς.

Μεγάλες ευκαιρίες

Στο δεύτερο ημίχρονο δεν άλλαξαν πολλά πράγματα, με τη Μπενφίκα πάντως να στέκεται πλέον λίγο καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο. Η Ρεάλ συνέχισε να «χτυπάει» από τα πλάγια και στο 56' βρήκε την ευκαιρία να απειλήσει με τον Αλεξάντερ - Άρνολντ, ωστόσο το διαγώνιο σουτ του Άγγλου πέρασε ελάχιστα άουτ.

Λίγα λεπτά αργότερα ήρθε και η μεγαλύτερη ευκαιρία των Πορτογάλων στην αναμέτρηση με τον Ράφα Σίλβα. Στο 60ο λεπτό ο σκόρερ του τέρματος για την ομάδα του Μουρίνιο βρέθηκε έξω από την περιοχή, επιχείρησε ένα τρομερό σουτ με το εξωτερικό, όμως η μπάλα δεν του έκανε το χατίρι και σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι.

Όσο περνούσε ο χρόνος, η κούραση φαινόταν όλο και περισσότερο στον αγωνιστικό χώρο και οι δύο ομάδες έβρισκαν λίγο περισσότερους χώρους. Κάπως έτσι ο Βαγγέλης Παυλίδης βρέθηκε σε θέση βολής (68'), έκανε ένα δυνατό σουτ έξω από την περιοχή, ωστόσο Ρούντιγκερ και Καρέρας έβαλαν την κόντρα και η μπάλα έφυγε άουτ.

«Καθάρισε» ξανά ο Βίνι

Όπως στο ματς της Λισαβόνας, έτσι και σε αυτό της Μαδρίτης, ο Βινίσιους ήταν αυτός που καθόρισε το αποτέλεσμα της αναμέτρησης. Ο Βραζιλιάνος σταρ έφυγε στην κόντρα έπειτα από νέα ασίστ του Βαλβέρδε, πάτησε περιοχή και με ένα τρομερό πλασέ νίκησε τον Τρούμπιν για το 2-1 στο 80ο λεπτό, «καθαρίζοντας» την υπόθεση πρόκριση, φτάνοντας τα έξι γκολ στα τελευταία πέντε παιχνίδια.

Κάπως έτσι, η Μπενφίκα ήθελε πλέον δύο γκολ για να στείλει το ματς στην παράταση. Οι Πορτογάλοι δεν τα παράτησαν, προσπάθησαν, ωστόσο στην καλή τους ευκαιρία από το όμορφο τακουνάκι του Ράφα Σίλβα (82') η μπάλα έφυγε ελάχιστα άουτ και το 2-1 έμεινε μέχρι το τελικό σφύριγμα της λήξης.