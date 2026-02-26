Τσιλαβέρτ: «O Κουρτουά λέει για αξίες και έκλεψε τη γυναίκα του Ντε Μπρόινε»

Το beef που ξέσπασε μεταξύ Βινίσιους και Πρεστιάνι μετά από τη ρατσιστική επίθεση του παίκτη της Μπενφίκα σε εκείνον της Ρεάλ έφερε και μία άλλη κόντρα, που έχει ως κεντρικά πρόσωπα τους Τιμπό Κουρτουά και Χοσέ Λουίς Τσιλαβέρτ.

Όμως, σε αυτή την μάχη μπήκαν και άλλοι πρωταγωνιστές, με πιο χαρακτηριστικό το δίδυμο των Κουρτουά και Τσιλαβέρτ.

«Είναι αξιοθρήνητος. Δεν μπορούν να λέγονται τέτοια πράγματα, δεν έχουν πια θέση στον κόσμο του ποδοσφαίρου» είπε ο Βέλγος γκολκίπερ της Ρεάλ για τον παλαίμαχο Παραγουανό γκολκίπερ έπειτα από την τοποθέτησή του υπέρ του Πρεστιάνι.

Ο Τσιλαβέρτ δεν άφησε αναπάντητο το σχόλιο του Κουρτουά και να έκανε επίθεση εναντίον του μέσω τηλεοπτικής του συνέντευξης.

«Αξιολύπητος είναι ο Κουρτουά ο οποίος έκλεψε την κοπέλα του Κέβιν Ντε Μπρόινε. Μιλάνε αυτοί για αξίες και έπειτα συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.

Ο Βινίσιους αποκάλεσε τον Πρεστιάνι άθλιο μπάσταρδο και ο Κιλιάν Εμπαπέ τον αποκάλεσε ρατσιστή μπάσταρδο. Αυτοί μπορούν να σου πουν τα πάντα, εσύ δεν μπορείς να πεις τίποτα..

Το Βέλγιο έχει γεμίσει από Μουσουλμάνους, τους οποίους υποστηρίζουν, όπου ξυλοκοπούν και σκοτώνουν γυναίκες. Αντίθετα, οι αξίες των Νοτιοαμερικανών είναι φιλοοικογενειακές.

Εκτός των άλλων ο Κουρτουά θα πρέπει να μάθει να παίζει με τα πόδια, είναι ένας απλός τερματοφύλακας»