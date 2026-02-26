ΑΕΚ: Το κενό του Μουκουντί, οι επιστροφές και η διαχείρηση του Νίκολιτς

Η ΑΕΚ ανεβάζει ρυθμούς στα Σπάτα εν όψει του κυριακάτικου αγώνα με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό, το οποίο αναμένεται να ντυθεί στα «κιτρινόμαυρα» με τον κόσμο της Ένωσης να ετοιμάζει «απόβαση» στην Μαγνησία.

Μάρκο Νίκολιτς και ποδοσφαιριστές, γνωρίζουν πως θα αγωνιστούν σε ένα γήπεδο που θα θυμίζει όσον αφορά την ατμόσφαιρα Νέα Φιλαδέλφεια, όπως γνωρίζουν όμως παράλληλα και τις παγίδες που μπορεί να κρύβει το συγκεκριμένο παιχνίδι. Γι' αυτόν τον λόγο υπάρχει απόλυτη σοβαρότητα, συγκέντρωση και στόχευση στον προσεχή αντίπαλο προκειμένου η ΑΕΚ να εμφανιστεί όσο το δυνατόν πιο έτοιμη πνευματικά και αγωνιστικά.

Άλλωστε ο ίδιος ο Νίκολιτς λίγο μετά το τέλος του νικηφόρου αγώνα με τον Λεβαδειακό παραδέχτηκε πως όντως «είμαστε σε καλή φάση, σταθεροί και δεν δεχόμαστε τέρματα αλλά πρόσθεσε πως «τώρα ακολουθεί ο Βόλος μετά, τα κεφάλια μέσα για το συγκεκριμένο παιχνίδι».

Είναι πολύ βασικό για τον Νίκολιτς, να μπορέσει να περάσει στο μυαλό των παικτών του πως κάθε ματς από εδώ και πέρα είναι τελικός και η μέχρι τώρα διαχείρηση που γίνεται από τον προπονητή και τους παίκτες είναι άκρως επιτυχημένη. Η ΑΕΚ ανεξάρτητου αντιπάλου, βγαίνει στο γήπεδο διαβασμένη, σοβαρή, συγκεντρωμένη στο δικό της πλάνο και σέβεται κάθε ομάδα.

Από εκεί και πέρα αγωνιστικά ο Μάρκο Νίκολιτς έχει να διαχειριστεί εν όψει Βόλου την δεδομένη απουσία του Άρολντ Μουκουντί που έχει συμπληρώσει κάρτες. Ο Καμερουνέζος αμυντικός, που βρίσκεται στο top5 της λίστας των παικτών με τον μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής, αποτελεί μια πολύ σημαντική μονάδα και εκείνος που κατευθύνει με τις φωνές του από πίσω την ομάδα. Έχει λείψει σε πέντε παιχνίδια φέτος λόγω τιμωρίας ή προβλήματος τραυμτισμού (συν τρία που έμεινε στον πάγκο) με την ΑΕΚ να τα κερδίζει όλα, πλην αυτό στο Καραϊσκάκη με τον Ολυμπιακό.

Το θετικό λοιπόν για τον Μάρκο Νίκολιτς είναι πως όποτε έχει κληθεί να αγωνιστεί ο Ντομαγκόι Βίντα, που αποτελεί και το φαβορί για να καλύψει το κενό την Κυριακή και να παίξει στο πλάι του Φιλίπε Ρέλβας ως δεξί στόπερ, το έχει κάνει με μεγάλη επιτυχία. Ο Κροάτης αμυντικός έχει εξαιρετική εικόνα και σε πολλά παιχνίδια ήταν και άκρως καθοριστικός όπως στο ματς με την Κραϊόβα που είχε μειώσει και είχε κερδίσει και το πέναλτι στο φινάλε.

Στα θετικά επίσης για την ΑΕΚ είναι ότι συγκριτικά με το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό μετρά δυο σημαντικές επιστροφές, αυτές των Λάζαρου Ρότα και Αμπουμπακαρί Κοϊτά οι οποίοι και αναμένεται να βρίσκονται στο βασικό σχήμα. Προφανώς περισσότερα αναφορικά με τα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς εν όψει Πανθεσσαλικού, θα μπορούμε να πούμε μετά τις προπονήσεις της Παρασκευής και του Σαββάτου, όπου ο προπονητής θα δουλέψει πάνω στο τακτικό πλάνο και η ομάδα θα ολοκληρώσει την προετοιμασία της για το ματς της Κυριακής.