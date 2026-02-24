Μπέος: «Καλωσορίζω τους φίλους της ΑΕΚ, να σεβαστούν τη φιλοξενία μας»

Ο Αχιλλέας Μπέος… ανοίγει το Πανθεσσαλικό για τον κόσμο της ΑΕΚ ενόψει του κυριακάτικου αγώνα με τον Βόλο και τον καλεί να έχει την πρέπουσα συμπεριφορά.

Την Κυριακή (1/3, 17:30) ο Βόλος φιλοξενεί την ΑΕΚ για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League και ο κόσμος της Ένωσης αναμένεται να δώσει δυναμικό "παρών" στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, με τον Αχιλλέα Μπέο να τους στέλνει μήνυμα για την παρουσία τους στην πόλη.

Αναλυτικά η τοποθέτησή του:

Ως δήμαρχος Βόλου και με αφορμή τον κυριακάτικο αγώνα Βόλος – ΑΕΚ θα ήθελα να καλωσορίσω τους φιλάθλους της ΑΕΚ στην όμορφη και φιλόξενη πόλη του Βόλου και να τους προτρέψω κατά την επίσκεψή τους να σεβαστούν τη φιλοξενία μας και να απολαύσουν έναν όμορφο αγώνα.