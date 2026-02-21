Το… πάθημα του πρώτου γύρου έγινε μάθημα για τον ΠΑΟΚ, που πέρασε από τη Λάρισα (0-1) και παρέμεινε στην κορυφή της Super League K19 στο +5 από τον Παναθηναϊκό - Κεντρικό πρόσωπο ο Βαγγέλης Γραββάνης, που πέτυχε το πρώτο του γκολ κόντρα στην «πρώην» ομάδα του.

Στη γειτονική Λάρισα και συγκεκριμένα στο Αργυροπούλι βρέθηκε ο ΠΑΟΚ, ψάχνοντας την «εξιλέωση» από το 0-0 του πρώτου γύρου, στη μοναδική εντός έδρας γκέλα των «ασπρόμαυρων».

Δυσκολεύτηκαν αρκετά οι Θεσσαλονικείς, οι οποίοι κέρδισαν 12 κόρνερ και δημιούργησαν πολύ, όμως το γκολ άργησε, με τον αγωνιστικό χώρο να παίζει σημαντικό ρόλο.

«Χρυσός» σκόρερ στο 76’ ο Βαγγέλης Γραββάνης, έπειτα από ασίστ του Παπανικόπουλου για το τελικό 0-1. Με τη νίκη αυτή, ο ΠΑΟΚ έφτασε τους 43 βαθμούς μετά από 17 αγωνιστικές στο +5 από τον δεύτερο Παναθηναϊκό.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΑΕΛ Κ19: Γιαννούσης, Αρσένης, Γκρόζος, Κάλτσης, Παπαδημητρίου, Γκανάτσιος, Μπασδέκης, Φασφάλης, Μπρισίμης, Μπαλαμπάνης, Γάτος

ΠΑΟΚ Κ19: Μπελερής, Τσιότας, Ντούνγκα, Τσίτσκας, Αυγητίδης, Ελευθεριάδης, Αρετής (80′ Κρομμύδας), Γκιόκα, Παπαδημητρίου (68′ Γραββάνης), Τουρσουνίδης (80′ Παπαδόπουλος), Στύλος (58′ Παπανικόπουλος).