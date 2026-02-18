Παναθηναϊκός: Σε φουλ ρυθμούς ο Τζούρισιτς, ανεβαίνει ο Πελίστρι - Δεν ανακοινώθηκε αποστολή

Με τον Φίλιπ Τζούρισιτς να βγάζει όλο το πρόγραμμα μετά από καιρό ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον αυριανό (19/2, 22:00) αγώνα με την Πλζεν.

Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Τριφυλλιού για τον αγώνα της Πέμπτης κόντρα στη Βικτόρια Πλζεν, για τα play offs του Europa League (19/2, 22:00, Ολυμπιακό Στάδιο), με τους Πράσινους πάντως να μην ανακοινώνουν αποστολή.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση και rondo, συνεχίστηκε με τακτική και ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στις στατικές φάσεις.

Στην προπόνηση συμμετείχε ο Τζούριτσιτς, ενώ μέρος αυτής έβγαλε ο Πελίστρι. Ατομικό έκαναν οι Ντέσερς, Σισοκό ενώ θεραπεία ακολούθησαν οι Τσιριβέγια, Κώτσιρας.

Σημειώνεται ότι έχουν επανέλθει και οι Ίνγκασον, Κυριακόπουλος που απουσίασαν από τον αγώνα με τη Λάρισα.