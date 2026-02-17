Η Παρί Σεν Ζερμέν έδωσε... αβάντζο δύο γκολ στην Μονακό και μετά την... διέλυσε (2-3).

Πρωταθλήτρια Ευρώπης είναι, έχει πάρει τα πάντα τον τελευταίο χρόνο, είπε να αυξήσει τον δείκτη δυσκολίας για το πρώτο παιχνίδι στο Πριγκιπάτο.

Έδωσε αβάντζο δύο γρήγορων τερμάτων στην Μονακό για να έχει περισσότερο ενδιαφέρον το βράδυ και μετά σοβαρεύτηκε.

Η Παρί Σεν Ζερμέν έκανε επίδειξη δύναμης στο Πριγκιπάτο και με το 2-3 στο "Λουί ΙΙ" θα πρέπει να σκέφτεται ήδη τον επόμενο αντίπαλο στην φάση των 16, που θα είναι είτε η Μπαρτσελόνα είτε η Τσέλσι.

Ο Φόλαριν Μπάλογκαν έχει την στάμπα ενός από τους μεγαλύτερους... χασογκόληδες στην Ligue 1. Ωστόσο για ένα βράδυ, ο Αμερικανός στράικερ ντύθηκε... Μπαπέ.

Με κεφαλιά στα 55 δευτερόλεπτα άνοιξε το σκορ, ενώ στο 18ο λεπτό, έβαλε πλάτη τον Μαρκίνιος και με τέλειο τελείωμα με το δεξί έκανε το 2-0, στην πιο απροσδόκητη έναρξη του γαλλικού ντέρμπι.

Κάπου εκεί, η Παρί είπε να τελειώσει με τα αστεία. Παρότι έχασε νωρίς με τραυματισμό τον Ντεμπελέ (27'), παρότι είδε τον Κεν να αποκρούει το πέναλτι του Βιτίνια (22'), η πρωταθλήτρια Ευρώπης, όσο κυλούσε το παιχνίδι επέβαλλε το ποδόσφαιρο της.

Μείωσε σε 2-1 με διαγώνια βολίδα του Ντουέ (29') που πρώρα βρήκε το δοκάρι και μετά καρφώθηκε στα δίχτυα και ισοφάρισε πριν βγει το ημίχρονο.

Σε μία από τις κλασικές αντεπιθέσεις της ομάδας του Λουίς Ενρίκε με πολλούς παίκτες, ο Χακίμι ήρθε από την πίσω ζώνη και με ψύχραιμο τελείωμα ισοφάρισε στο 41ο λεπτό (2-2).

Η αποβολή του Γκολόβιν (48') για... αψυχολόγητη καρατιά στον Βιτίνια, άλλαξε τις ισορροπίες και η πλάστιγγα έγειρε οριστικά.

Με παίκτη περισσότερο, η Παρί Σεν Ζερμέν μπορούσε να κρύβει την μπάλα στο passing game και σε μία από αυτές τις κλασικές της φάσεις, έφτασε στο νικητήριο τέρμα.

Δράστης και πάλι ο Ντουέ (67'), ο οποίος με αριστερό συρτό σουτ δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης (2-3) και χάρισε την νίκη στην ομάδα του που λογικά δεν θα έχει πρόβλημα την επόμενη εβδομάδα στο "Παρκ ντε Πρενς" για να τσεκάρει το εισιτήριο στους "16" του Champions League.