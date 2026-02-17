«Έδεσε» στον Πειραιά τον Τσικίνιο ο Ολυμπιακός! (pic)

Οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν πριν από λίγο με ανάρτηση τους στα social media την πρόωρη επέκταση της συνεργασίας του με τον Τσικίνιο!

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός αποτελεί βασικό «γρανάζι» στην μεσοεπιθετική γταμμή του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και η πρόθεση του ήταν να ανανεωθεί η συνεργασία μαζί του.

Το υπάρχον συμβόλαιο του Τσικίνιο με τον Ολυμπιακό έληγε το καλοκαίρι του 2027 και οι «ερυθρόλευκοι» έσπευσαν να... δέσουν τον έμπειρο ποδοσφαιριστή για ακόμη περισσότερα χρόνια στον Πειραιά.

Από τον Ιανουάριο του 2024 όταν και αποκτήθηκε από την Μπενφίκα ο Τσικίνο έχει σημείωσει 16 γκολ και έχει δώσει 11 ασίστ σε συνολικά 95 εμφανίσεις με τα «ερυθρόλευκα».

Τη φετινή σεζόν μετράει ήδη έξι γκολ και τέσσερις ασίστ σε 30 συμμετοχές και αποτελεί «βαρόμετρο» για την ομάδα του Πειραιά.