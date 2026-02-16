Κλήρωση με ένα... ντέρμπι!

Η πρωτοπόρος της Premier League, Άρσεναλ, θα φιλοξενηθεί από την Μάνσφιλντ, η Λίβερπουλ από την Γουλβς και η Τσέλσι από την Ρέξαμ.
Αναλυτικά, τα ζευγάρια του 5ου γύρου («16») του FA Cup:
Φούλαμ - Σαουθάμπτον
Πορτ Βέιλ ή Μπρίστολ Σίτι - Σάντερλαντ
Νιούκαστλ - Μάντσεστερ Σίτι
Λιντς - Νόριτς
Μάνσφιλντ - Άρσεναλ
Γουλβς - Λίβερπουλ
Ρέξαμ - Τσέλσι
Γουέστ Χαμ - Μάκλεσφιλντ ή Μπρέντφορντ
Newcastle and Man City will meet again in the fifth round of the FA Cup ⚔️ pic.twitter.com/mW1HaAmZHz— B/R Football (@brfootball) February 16, 2026