Κλήρωση με ένα... ντέρμπι!

Η μάχη της Νιούκαστλ με τη Μάντσεστερ Σίτι στο «St James' Park» ξεχωρίζει στην κλήρωση της 5ης φάσης του Κυπέλλου Αγγλίας, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας.

Η πρωτοπόρος της Premier League, Άρσεναλ, θα φιλοξενηθεί από την Μάνσφιλντ, η Λίβερπουλ από την Γουλβς και η Τσέλσι από την Ρέξαμ.

Αναλυτικά, τα ζευγάρια του 5ου γύρου («16») του FA Cup:

Φούλαμ - Σαουθάμπτον
Πορτ Βέιλ ή Μπρίστολ Σίτι - Σάντερλαντ
Νιούκαστλ - Μάντσεστερ Σίτι
Λιντς - Νόριτς
Μάνσφιλντ - Άρσεναλ
Γουλβς - Λίβερπουλ
Ρέξαμ - Τσέλσι
Γουέστ Χαμ - Μάκλεσφιλντ ή Μπρέντφορντ 

