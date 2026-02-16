ΑΕΚ: Ευχάριστα για Μουκουντί, καθαρή η ακτινογραφία

Τα νέα είναι ευχάριστα για την κατάσταση του Αρολντ Μουκουντί ο οποίος αντικαταστάθηκε χθες αναγκαστικά στην Τούμπα στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, μετά το τράνταγμα που ειχε από μια πτώση όπου μάλιστα χρειάστηκε και οξυγόνο κατά την έξοδο του απο το γήπεδο.

Ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, υποβλήθηκε σήμερα σε ακτινογραφία που ήταν καθαρή κάτι που σημαίνει πως δεν έχει υποστεί κάποια ζημιά. Έτσι, είναι μόνο θέμα πως θα πάει με τους πόνους που έχει ακόμη λόγω της σφοδρότητας της πτώσης στο έδαφος, που του προκάλεσε και το πρόβλημα και αντικαταστάθηκε. Την ίδια ώρα ο Νίκλας Ελίασον ακολούθησε σήμερα κανονικά το πρόγραμμα και τέθηκε στη διάθεση του Νίκολιτς για το ματς της Κυριακής με τον Λεβαδειακό από το οποίο δεδομένα θα απουσιάσουν θυμίζουμε Ρότα και Κοϊτά λόγω καρτών.

*Η ομάδα αύριο έχει ρεπό και από την Τετάρτη θα φορτσάρει για τον αγώνα της Κυριακής στην κεκλεισμένων των θυρών ALLWYN Arena/Αγιά Σοφιά.