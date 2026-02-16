ΑΕΚ: Ευχάριστα για Μουκουντί, καθαρή η ακτινογραφία

Ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, υποβλήθηκε σήμερα σε ακτινογραφία που ήταν καθαρή κάτι που σημαίνει πως δεν έχει υποστεί κάποια ζημιά. Έτσι, είναι μόνο θέμα πως θα πάει με τους πόνους που έχει ακόμη λόγω της σφοδρότητας της πτώσης στο έδαφος, που του προκάλεσε και το πρόβλημα και αντικαταστάθηκε. Την ίδια ώρα ο Νίκλας Ελίασον ακολούθησε σήμερα κανονικά το πρόγραμμα και τέθηκε στη διάθεση του Νίκολιτς για το ματς της Κυριακής με τον Λεβαδειακό από το οποίο δεδομένα θα απουσιάσουν θυμίζουμε Ρότα και Κοϊτά λόγω καρτών.
*Η ομάδα αύριο έχει ρεπό και από την Τετάρτη θα φορτσάρει για τον αγώνα της Κυριακής στην κεκλεισμένων των θυρών ALLWYN Arena/Αγιά Σοφιά.