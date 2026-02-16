Παναθηναϊκός: Συμπλήρωσε κάρτες ο Σφιντέρσκι

Νέοι «πονοκέφαλος» για τον Ράφα Μπενίτεθ, αφού ο Κάρολ Σφιντέρσκι συμπλήρωσε κάρτες στην αναμέτρηση με την ΑΕΛ.

Στις απουσίες που καλείται να διαχειριστεί στα επόμενα παιχνίδια του Παναθηναϊκού ο Ράφα Μπενίτεθ προστίθεται και αυτή του Κάρολ Σφιντέρσκι, ο οποίος κιτρινίστηκε στο ματς με την ΑΕΛ και θα πρέπει να χάσει ένα από τα επόμενα 4 ματς της ομάδας τους.

Το «Τριφύλλι» αντιμετωπίζει κατά σειρά ΟΦΗ (εκτός έδρας), Άρη (εντός έδρας), ΟΦΗ (εντός έδρας) και Λεβαδειακό (εκτός έδρας) με τον Ράφα Μπενίτεθ να είναι αυτός που θα πάρει την απόφαση για τον ποδοσφαιριστή του.

Για την ιστορία, ο Πολωνός επιθετικός δέχτηκε κάρτα για επιθετικό φάουλ στο 88’.