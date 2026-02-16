Η Μίλαν προσφέρει νέο συμβόλαιο στον 40άρη Μόντριτς!

Τι κι αν βαδίζει στην πέμπτη δεκαετία της ζωής του; Η Μίλαν θέλει να κρατήσει τον γερόλυκο Κροάτη άσο και για την επόμενη σεζόν!

Ο Λούκα Μόντριτς, νικητής της «Χρυσής Μπάλας» το 2018, και ένας από τους κορυφαίους άσους στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο την τελευταία 15ετία, άφησε το περασμένο καλοκαίρι τη Ρεάλ Μαδρίτης για να παίξει στην Ιταλία με τη φανέλα της Μίλαν.

Ο 40χρονος Κροάτης σταρ δικαίωσε τις προσδοκίες της ομάδας του Μιλάνου, καθώς είναι βασικός στα αγωνιστικά σχέδια του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, έχοντας τη φετινή σεζόν δύο γκολ και τρεις ασίστ σε 26 αγώνες με τους «ροσονέρι».

Σύμφωνα με την αθλητική εφημερίδα «Gazzetta dello Sport» η διοίκηση του συλλόγου θέλει να τον κρατήσει και την επόμενη σεζόν και τού έχει ήδη προτείνει νέο μονοετές συμβόλαιο.