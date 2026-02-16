Φινάλε στο Περιστέρι

Με την αναμέτρηση του Ατρόμητου κόντρα στον Πανσερραϊκό, ολοκληρώνεται η δράση της 21ης αγωνιστικής στη Stoiximan Super League.

Η αυλαία της 21ης στροφής της Stoiximan Super League πέφτει στο Περιστέρι, με το παιχνίδι του Ατρόμητου απέναντι στον Πανσερραϊκό. Η ομάδα του Κερκέζ ψάχνει τη νίκη που θα της δώσει ανάσα και ελπίδες για οκτάδα, ενώ τα «λιοντάρια» θα διεκδικήσουν ένα θετικό αποτέλεσμα για τις όποιες ελπίδες τους για παραμονή στην κατηγορία.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα, το πρόγραμμα και η βαθμολογία της 21ης αγωνιστικής:

Παναιτωλικός - Αστέρας Aktor 3-1

Λεβαδειακός - Ολυμπιακός 0-0

Βόλος ΝΠΣ - Άρης 1-1

Κηφισιά – ΟΦΗ 2-2

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 0-0

Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Novibet 1-1

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου

18:00 Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, Ατρόμητος - Πανσερραϊκός

Η βαθμολογία

1. ΑΕΚ 21 49

2. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 21 47

3. ΠΑΟΚ 20 46

4. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 21 39

5. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 20 33

6. ΑΡΗΣ 21 27

7. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 21 26

8. ΟΦΗ 20 25

9. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 21 21

10. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 20 20

11. ΚΗΦΙΣΙΑ 20 20

12. ΑΕΛ NOVIBET 21 20

13. ASTERAS AKTOR 21 16

14. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 20 8