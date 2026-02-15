Φέγενορντ: Νίκη στις καθυστερήσεις και παραμονή στη δεύτερη θέση

Το παιχνίδι έγινε δύσκολο για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι έπαιζαν με δέκα παίκτες από νωρίς, μετά την αποβολή του Τίμπο Μπάτεν.
Παρά την αριθμητική υπεροχή της Φέγενορντ και τις πολλές ευκαιρίες, η ομάδα του Ρόμπιν φαν Πέρσι δεν κατάφερε να σκοράρει κατά τη διάρκεια του κανονικού αγώνα.
Η λύση ήρθε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, όταν ο διαιτητής υπέδειξε πέναλτι για ανατροπή του Κάσπερ Τένγκστεντ. Ο Δανός ανέλαβε την εκτέλεση και διαμόρφωσε το τελικό 1-0.
Με αυτή τη νίκη, η Φέγενορντ μένει στη 2η θέση, ενώ η Γκόου Αχέντ Ιγκλς είναι μόλις τέσσερις βαθμούς πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού, παρά το γεγονός ότι έχει κατακτήσει το Κύπελλο Ολλανδίας.
Στα υπόλοιπα αποτελέσματα, η Χέρενφεν επικράτησε με 4-2 της Τσβόλε και ανέβηκε στην 8η θέση, ενώ η Τβέντε περιορίστηκε σε ισοπαλία 1-1 με την Τέλσταρ. Ο αγώνας μεταξύ Σπάρτα Ρότερνταμ και Ναϊμέχεν διακόπηκε λόγω κακοκαιρίας.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Παρασκευή 13/2:
Φόλενταμ-Αϊντχόφεν 2-1
Σάββατο 14/2
Χέρακλες-Μπρέντα 0-1
Εξέλσιορ-Αλκμααρ 1-2
Αγιαξ-Φορτούνα Σιτάρντ 4-1
Χρόνινχεν-Ουτρέχτη 1-2
Κυριακή 15/2
Φέγενορντ-Γκόου Αχέντ Ιγκλς 1-0
Χέρενφεν-Τσβόλε 4-2
Τέλσταρ-Τβέντε 1-1
Σπάρτα Ρότερνταμ-Ναϊμέγκεν 0-0 (διακοπή)