Πρεμιέρα με νίκη για την Μπόκα στο Apertura (vid)

Η Μπόκα Τζούνιορς κυριάρχησε στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος Apertura νικώντας τελικά με το «φτωχό» 1-0 την Ντεπορτίβο Ριέστρα.

Η ομάδα του Ούμπεδα μπήκε από τα πρώτα λεπτά με ξεκάθαρη πρόθεση να επιβάλει τον ρυθμό της, ελέγχοντας την κατοχή και αναζητώντας το γκολ που θα της έδινε προβάδισμα και ηρεμία. Ωστόσο, η άρτια οργανωμένη αμυντική λειτουργία της Ριέστρα περιόρισε σημαντικά τις καθαρές τελικές, με την Μπόκα να παρουσιάζει δυσκολίες στη δημιουργία στο τελευταίο τρίτο του αγωνιστικού χώρου.

Στο πρώτο ημίχρονο οι γηπεδούχοι έφτασαν κοντά στο γκολ, όμως ο Άρτσε (δύο φορές), οι καθοριστικές επεμβάσεις του τερματοφύλακα της Ριέστρα, καθώς και το δοκάρι στη σέντρα-σουτ του Μπλάνκο, διατήρησαν το σκορ στο 0-0. Παράλληλα, η απουσία των Καβάνι και Μερεντιέλ φάνηκε αισθητά, με την Μπόκα να στερείται καθαρού τελειώματος στις φάσεις της.

Στο δεύτερο μέρος η εικόνα της αναμέτρησης παρέμεινε ίδια, με την Μπόκα να διατηρεί την πρωτοβουλία των κινήσεων αλλά να της λείπει η αποτελεσματικότητα. Τη λύση έδωσε τελικά μια στατική φάση στο 77ο λεπτό, όταν η άψογη εκτέλεση φάουλ του Παρέδες συνδυάστηκε με την δυναμική κεφαλιά του Ντι Λιόλιο, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα και χαρίζοντας τη νίκη στην πρεμιέρα.

Από την πλευρά της, η Ριέστρα δεν μπόρεσε σε κανένα σημείο να απειλήσει ουσιαστικά την εστία του Μαρτσεσίν, με την Μπόκα να ξεκινά τις υποχρεώσεις της στο Apertura με τρίποντο, δείχνοντας θετικά στοιχεία αλλά και σημεία που χρειάζονται βελτίωση.