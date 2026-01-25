Πάλι τα... ίδια για Σεμέδο: Γυναίκα τον κατηγορεί για σωματική βία

Νέες περιπέτειες για τον Ρούμπεν Σεμέδο, καθώς μια γυναίκα τον κατηγορεί για άσκηση σωματικής βίας.

Ο Πορτογάλος πρώην αμυντικός του Ολυμπιακού βρίσκεται και πάλι στο προσκήνιο για αρνητικούς λόγους. Γυναίκα υποστηρίζει μέσω αναρτήσεων στα social media ότι ο 31χρονος παίκτης της AVS την κάλεσε στο σπίτι του και, παρουσία αρκετών ανδρών, την κακοποίησε προτού εκείνη καταφέρει να ξεφύγει.

Στις μαρτυρίες της περιγράφει ότι ο Σεμέδο της άσκησε πίεση στο πρόσωπο, την εμπόδισε να αναπνεύσει και προσπάθησε να την κάνει να σβήσει βίντεο που είχε καταγράψει την ώρα της διαφυγής της. Αναφέρει επίσης ότι απειλήθηκε, ότι στο σπίτι βρίσκονταν πέντε άνδρες και πως ένιωσε παγιδευμένη και σε κίνδυνο.

Η γυναίκα δηλώνει πως δεν επιδιώκει οικονομικό όφελος, τονίζει ότι μετανιώνει που πήγε στο σπίτι του και προειδοποιεί άλλες γυναίκες να είναι προσεκτικές όταν συναντούν κάποιον σε ιδιωτικό χώρο. Όπως υποστηρίζει, πάλεψε για να ξεφύγει και σκοπεύει να κινηθεί νομικά εναντίον του, υπογραμμίζοντας ότι έχει βίντεο και σημάδια από την επίθεση.

Παράλληλα, σε έντονο ύφος κατηγορεί τον Σεμέδο για αλαζονική συμπεριφορά, κάνει λόγο για «κακοποιούς» και εκφράζει τη βεβαιότητα πως «το κάρμα» θα επιστρέψει όσα βίωσε, αναφερόμενη ακόμη και στα παιδιά του ποδοσφαιριστή.

Η ίδια τονίζει ότι μοιράζεται την εμπειρία της για να προστατεύσει άλλες γυναίκες, εξηγώντας ότι παρά τον φόβο και τον πόνο, κατάφερε να αντισταθεί και σκοπεύει να προχωρήσει σε μήνυση.