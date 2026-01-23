Είδε από κοντά το Φερεντσβάρος - Παναθηναϊκός ο Αλέξης Τσίπρας (pic)

Ο Αλέξης Τσίπρας παρακολούθησε από κοντά την εκτός έδρας αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Φερεντσβάρος, στην Ουγγαρία.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε το βράδυ της Πέμπτης την Φερεντσβάρος, με τον βαθμό της ισοπαλίας που απέσπασε να τον στέλνει και μαθηματικά πλέον στα Play-Offs του Europa League.

Το γήπεδο της ουγγρικής ομάδας μετατράπηκε σε... Λεωφόρο από την παρουσία και τα συνθήματα των οπαδών του «Τριφυλλιού», ενώ ανάμεσα σε αυτούς που έδωσαν το «παρών» ήταν και ο πρώην Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας.

Τα «πράσινα» αισθήματά του άλλωστε είναι γνωστά, με τον ίδιο να μην χάνει την ευκαιρία να υποστηρίξει την αγαπημένη του ομάδα σε ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι.

