Μπάσιμο του Παναιτωλικού για τον Λουίς Φελίπε!

Το SDNA έχει το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για την ομάδα του Αγρινίου και τον Βραζιλιάνο στράικερ (άλλοτε παίκτη του ΟΦΗ).

Για την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής κινείται ο Παναιτωλικός στο παζάρι του Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του SDNA, η ομάδα του Αγρινίου βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με τον Βραζιλιάνο στράικερ, Λουίς Φελίπε και υπάρχουν καλές πιθανότητες για τη μεταξύ τους συνεργασία.

Ο 32χρονος επιθετικός έμεινε ελεύθερος στις αρχές του χρόνου από την Shonan Bellmare (Ιαπωνία) ενώ αξίζει να σημειώσουμε και να θυμηθούμε την ελληνική προϋπηρεσία του.

Ο Φελίπε έπαιξε σε δύο διαφορετικές θητείες στον ΟΦΗ, αρχικά την σεζόν 2021-22 ως δανεικός από την Σπόρτινγκ Λισαβόνας και εν συνεχεία και τον Γενάρη του ΄23 αποκτήθηκε με ελεύθερη μεταγραφή από την κρητική ομάδα παραμένοντας για 1,5 χρόνο στο Ηράκλειο.

Συνολικά με τη φανέλα του ΟΦΗ μετράει 59 παιχνίδια – 16 γκολ – 2 ασίστ.

Με την Σπόρτινγκ Λισαβόνας είχε 47 ματς – 17 γκολ και 6 ασίστ, ενώ έχει περάσει και από τις Πάκος Ντε Φερέιρα, Φειρένσε, Σάντα Κλάρα και Σταντάρ Λιέγης.