Καβάλα: Δυναμώνει στην επίθεση με Μιλούνοβιτς

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ ΑΟ Καβάλα ανακοινώνει την απόκτηση του πολύπειρου επιθετικού Λούκα Μιλούνοβιτς.

Ο Σέρβος ποδοσφαιριστής διαθέτει πλούσιο βιογραφικό με σημαντικές παραστάσεις από Ελλάδα και εξωτερικό, έχοντας αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Άρη, Πλατανιά, Νίκη Βόλου, Ερυθρό Αστέρα, Zulte Waregem, Debrecen, Napredak, Vozdovac, Radnicki 1923, καθώς και σε συλλόγους της Αλβανίας και της Μαλαισίας.

Με εμπειρία υψηλού επιπέδου και έφεση στο γκολ, ο Λούκα Μιλούνοβιτς έρχεται να ενισχύσει σημαντικά την επιθετική γραμμή της ομάδας μας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Τον καλωσορίζουμε στην οικογένεια του ΑΟΚ και του ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας μας. 🔵⚪️