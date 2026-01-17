Σαλάχ-Μαρμούς... μοιραίοι και τρίτη θέση η Νιγηρία των Μπρούνο-Ντέσερς! (vid)

Στη... ρουλέτα των πέναλτι κρίθηκε η τρίτη θέση του Copa Africa, με τη Νιγηρία να επικρατεί 4-2 της Αιγύπτου στην ψυχοφθόρα διαδικασία μετά τη «λευκή» ισοπαλία (0-0) στην Καζαμπλάνκα.

Ο Μπρούνο Ονιεμαέτσι του Ολυμπιακού και ο Σίριλ Ντέσερς του Παναθηναϊκού ανέβηκαν στο βάθρο του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής και πανηγυρίζουν για δεύτερο σερί τουρνουά, καθώς το 2023 ήταν φιναλίστ στην Ακτή Ελεφαντοστού, ενώ το 2019 ήταν ξανά «χάλκινοι», μεγαλώνοντας την παράδοση και βαδίζοντας από επιτυχία σε επιτυχία.

Από την άλλη πλευρά, οι «Φαραώ» απέτυχαν να πάρουν έστω το τελευταίο μετάλλιο, καθώς στην εκκίνηση της διαδικασίας των πέναλτι οι δυο σταρ τους, Σαλάχ και Μαρμούς αστόχησαν! Ο επιθετικός της Λίβερπουλ δεν έφερε εις πέρας το μεγάλο του όνειρο και θα συμβιβαστεί με τις δεύτερες θέσεις στο Καμερούν (2021) και την Γκαμπόν (2017).

Το βράδυ της Κυριακής (18/1, 21:00) είναι προγραμματισμένος ο μεγάλος τελικός ανάμεσα στη Σενεγάλη και το Μαρόκο, στην πρωτεύουσά του, το Ραμπάτ.