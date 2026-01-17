Ο Αντίνο είναι η μεταγραφή-δήλωση μιας νέας εποχής στον Παναθηναϊκό

Το οικονομικό, η ικανότητα στην ολοκλήρωση ενός υπερβολικά δύσκολου deal, η εποχή στην οποία βγήκες νικητής από ανταγωνιστές που είχαν ξεκάθαρο πλεονέκτημα, συνθέτουν ένα «πακέτο» δυναμικής για τους «πράσινους». Γράφει ο Λ. Μπακολιάς.

Σαντίνο Αντίνο. 20 χρόνων. Αργεντινός. Διεθνής. Πανάκριβος. Αυτόματα η μεταγραφή είναι… εξωτική, ενθουσιάζει. Κερδίζει και τις εντυπώσεις, ενώ για την ουσία θα περιμένουμε το χορτάρι. Έχοντας την σιγουριά πως κι εκεί θα δικαιωθεί ο Παναθηναϊκός. Πρέπει να δικαιωθεί, για να επιβεβαιωθεί και ο νόμος της ζωής πως αυτό που πληρώνεις, παίρνεις. Ειδικά όταν η ζήτηση είναι τόσο μεγάλη.

Η ποδοσφαιρική ανάλυση δεν χρειάζεται να γίνει από εμάς. Έχετε δει στιγμιότυπα του παίκτη, διαβάσατε αναλύσεις εδώ και καιρό. Έχετε ακούσει ακόμη και χαρακτηρισμούς αντιπάλων, οι οποίοι τον χαρακτήριζαν «Ντι Μαρία», για να δείξουν το πόσο όχι δύσκολο αλλά αδύνατο ήταν να τον αποκτήσουν.

Ο Παναθηναϊκός είναι σε μια νέα εποχή. Σε αυτή τη νέα εποχή, έπρεπε να βάλει την υπογραφή του για να αρχίσει. Το έκανε όχι με μια κίνηση αποκλειστικά εντυπωσιασμού. Θα μπορούσε εύκολα και φθηνότερα πιθανότατα, να βρει έναν παίκτη 30-32 ετών, μεγάλο όνομα, που ψάχνει το τελευταίο του μεγάλο συμβόλαιο. Να του το δώσει και να τον φέρει. Ίσως να είχε αποτέλεσμα, ίσως και να μην είχε.

Οι «πράσινοι» δεν το «διάβασαν» αποκλειστικά επικοινωνιακά για να το πούμε απλά. Συνδύασαν το ποδοσφαιρικό, τη φιλοδοξία, τα αθλητικά στοιχεία που αναζητά ο προπονητής απ’ το αριστερό «φτερό», με τον εντυπωσιακό. Γιατί η μεταγραφή αυτή είναι δήλωση του Τριφυλλιού. Αναφορικά με τη νέα του εποχή και κυρίως τα δεδομένα αυτής.

Είχε προηγηθεί το… bullying που έκανε στους άλλους «μεγάλους» για Τετέι και Παντελίδη. Αυτά όμως αφορούν το «χωριό» μας, εντός των συνόρων. Ο Αντίνο ξεπερνά τα σύνορα και φτάνει μακριά. Είναι ο παίκτης που παρακαλούσε ο Γκαγιάρδο να πάει στην Ρίβερ Πλέιτ. Ο πρόεδρος της Γοδόι τον έσπρωχνε με τα δύο χέρια να πάει στο Μπουένος Άιρες. Είχαν μπει στη «μάχη» ευρωπαϊκά κλαμπ, βραζιλιάνικα. «Χορός» εκατομμυρίων. Κόντρα στον Παναθηναϊκό που είναι εκτός τίτλου 15 χρόνια, παλεύει φέτος για την τετράδα και το κύπελλο. Παίζοντας στην Ελλάδα.

Αφού «μπήκαν» στη… μάχη οι Πράσινοι, έπρεπε να κερδίσουν. Δεν γινόταν να οδηγηθεί σε αποτυχία η προσπάθεια, παρά την «τρέλα» που τη συνόδευε. Το ακατόρθωτο για τον Ολυμπιακό το καλοκαίρι, για την Ρίβερ Πλέιτ, έπρεπε να το κάνει ο Παναθηναϊκός κατορθωτό. Καθόλου εύκολο και όχι αποκλειστικά οικονομικό.

Χρειαζόταν και τεράστιο πακέτο εκατομμυρίων, αλλά και ικανότητα διαπραγματευτική. Για να πάρει το Τριφύλλι τον παίκτη με το μέρος του, την οικογένειά του που αντί να τον στείλει στην πρωτεύουσα της χώρας τους τον στέλνει στην άλλη άκρη του πλανήτη. Δεν είναι εύκολο ακόμη κι αυτό. Συν τις – σχεδόν – απειλές του προέδρου που δυσκόλευε τα πάντα.

Το κατάφερε ο Παναθηναϊκός και πρέπει να του πούμε μπράβο. Από την ιδιοκτησία μέχρι όποιον ενεπλάκη στις συζητήσεις και τις διαπραγματεύσεις. Πρωτίστως γιατί πήραν έναν παίκτη που πραγματικά αξίζει και το κόστος και τον κόπο.

Αυτή ακριβώς η δυναμική, η ικανότητα, η επιτυχία, είναι που έλειπε απ’ τον Παναθηναϊκό. Δεν αρκούν τα λεφτά. Πριν ένα χρόνο περίπου, είχαμε «στραπάτσο» από τον Μειτέ μην ξεχνιόμαστε. Τώρα τα πάντα είναι διαφορετικά. Και λόγω των χρημάτων και λόγω των χειρισμών όμως.

Το θέμα είναι το ίδιο το μήνυμα που στέλνει ο Παναθηναϊκός με μεταγραφές τύπου Αντίνο. Παίκτη που ο Ολυμπιακός δεν πήρε. Δείτε το ρεαλιστικά και όχι οπαδικά: Ο αιώνιος έχει το προνόμιο στο εξωτερικό που λέγεται Νότιγχαμ και Premier League. Μπορούσε να πει στο γραφείο που εκπροσωπεί τον Αντίνο, πως θα κάνει 1-2 δουλειές ακόμη με την Νότιγχαμ. Να πει στον παίκτη πως θα του… ανοίξει την πόρτα της Αγγλίας σε μερικά χρόνια. Αυτόματα υπάρχει πλεονέκτημα, πέραν του οικονομικού.

Γι’ αυτό και η κίνηση του Παναθηναϊκού είναι σπουδαία ως δυναμική και «κρότο» στην αγορά. Αφού πρωτίστως δίνει στον Μπενίτεθ τον παίκτη που ήθελε στο αριστερό άκρο των εξτρέμ. Γεμίζοντας πλέον με ενθουσιασμό, ταλέντο, αθλητικότητα μεσοεπιθετικά.

Ας εστιάσει τώρα το Τριφύλλι στο να αποδείξει πως οι υποθέσεις Τετέι-Παντελίδη εντός συνόρων και Αντίνο εκτός, δεν ήταν… φωτοβολίδες. Με τις υπόλοιπες μεταγραφές που πρέπει να γίνουν. Προκειμένου να φτάσει ο Παναθηναϊκός στο σημείο που πρέπει να είναι. Δείχνοντας την δυναμική του στους αντιπάλους, στο σύνολο του ρόστερ κι όχι απλά σε 2-3 κινήσεις.

Υ.Γ. Το ματς με την ΑΕΚ είναι ένα ντέρμπι που πρέπει να νικήσει ο Παναθηναϊκός. Τέλος ανάλυσης για τα πριν του αγώνα.

Υ.Γ.1: Η χαρά που φέρνει ο Αντίνο, ας γίνει οδηγός για τον ίδιο τον ιδιοκτήτη του Τριφυλλιού. Αυτός έπαιξε τον μεγαλύτερο ρόλο γι’ αυτή και δεν το λέμε για να αποθεώσουμε κανέναν. Για τον ίδιο λοιπόν, ας φροντίσει με τέτοιες κινήσεις να αλλάξει εντελώς το στάτους του στην συνείδηση των Παναθηναϊκών. Κανείς δεν είναι αχάριστος. Όλοι θα αναγνωρίσουν το καλό και το θετικό.