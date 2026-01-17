ΑΕΛ Novibet: Διπλό χτύπημα με Ναόρ και… Σίστο

Η ΑΕΛ Novibet ετοιμάζεται να κάνει ακόμα δύο μεταγραφές, για να παλέψει για την παραμονή της στη Super League.

Κοντά στην ολοκλήρωση δύο μεταγραφών βρίσκεται η ΑΕΛ Novibet. Αρχικά ήλθε σε συμφωνία με τον διεθνή Ισραηλινό χαφ Γκόνι Ναόρ. Ο 27χρονος άσος, μπορεί να παίξει ως αμυντικός χαφ και ως στόπερ. Τελευταία αγωνιζόταν στη Μακάμπι Χάιφα, ενώ έχει παίξει στις Χάποελ Ιερουσαλήμ και Χάποελ Τελ Αβίβ, με γεμάτες χρονιές.

Στην εθνική ομάδα Ισραήλ έχει αγωνιστεί δύο φορές. Ο Ναόρ αναμένεται άμεσα στην Ελλάδα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει με τους «βυσσινί».

Παράλληλα, θετική κατάληξη φαίνεται να έχει η υπόθεση του Πιόνε Σίστο για την ΑΕΛ. Φαίνεται πως βρέθηκε η χρυσή τομή μεταξύ του Άρη και των «βυσσινί», με τον Δανό εξτρέμ να μετακομίσει στον κάμπο. Η μεταγραφή αναμένεται να ολοκληρωθεί άμεσα, αλλά ο Σίστο θα ενσωματωθεί από τη Δευτέρα στις προπονήσεις της ομάδας του Σάββα Παντελίδη.