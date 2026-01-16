Ο Αλάμπα συμφώνησε με την Μπεσίκτας

Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν σχεδιάζει να κρατήσει στο δυναμικό της τον Νταβίντ Αλάμπα και ο Αυστριακός αμυντικός έχει αποφασίσει να συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία με τη φανέλα της Μπεσίκτας.

Μπορεί η διοίκηση της ισπανικής ομάδας να πιστεύει στην αξία του 33χρονου διεθνή στόπερ, αλλά είναι αρνητική στην επέκταση του συμβολαίου του, που λήγει στο τέλος της φετινής σεζόν.

Ο Αλάμπα το περασμένο καλοκαίρι είχε μεγάλη πρόταση από ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, αλλά την απέρριψε, αφού είχε αποφασίσει την παραμονή του στο «Μπερναμπέου». Τώρα όμως ήρθε σε συμφωνία με την Μπεσίκτας, η οποία διαπραγματεύεται με την ομάδα της Μαδρίτης την άμεση απόκτηση του, προσφέροντας δύο εκατ. ευρώ, αλλιώς θα περιμένει το τέλος της σεζόν για να τον αποκτήσει χωρίς αντάλλαγμα.

Ο Αλάμπα, που εντάχθηκε στο δυναμικό των «μπλάνκος» το καλοκαίρι του 2021, όταν έμεινε ελεύθερος από την Μπάγερν Μονάχου, ταλαιπωρήθηκε από συχνούς τραυματισμούς και τη φετινή σεζόν έχει μόλις έξι συμμετοχές, αγωνιζόμενος σε μόλις μια αναμέτρηση στην αρχική ενδεκάδα.