Με τον Φίλιπ Τζούρισιτς να κάνει και σήμερα ατομικό και θεραπεία συνέχισε την προετοιμασία του για το ντέρμπι με την ΑΕΚ ο Παναθηναϊκός.

Το «Τριφύλλι» συνέχισε την προετοιμασία του για το ντέρμπι της Κυριακής με την ΑΕΚ, με τον Ράφα Μπενίτεθ να δίνει έμφαση στο κομμάτι της τακτικής.

Από εκεί και πέρα, ο Φίλιπ Τζούρισιτς ακολούθησε και σήμερα ατομικό και θεραπεία, ενώ την δική του θεραπεία συνέχισε ο Σίριλ Ντέσερς.

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, φαντάζει πολύ δύσκολο ο Σέρβος μεσοεπιθετικός να είναι διαθέσιμος για το μεθαυριανό παιχνίδι, κάτι που θα κριθεί πάντως οριστικά στην προπόνηση του Σαββάτου.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Με σαφή προσανατολισμό στο ντέρμπι της Κυριακής με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια (18/1, 9 μ.μ.) πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής η προπόνηση του Παναθηναϊκού στο «Γ. Καλαφάτης».

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, τακτική, παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο. Ατομικό πρόγραμμα και θεραπεία έκανε ο Τζούριτσιτς, ενώ ο Ντέσερς συνέχισε τη θεραπεία του».