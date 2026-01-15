Εξαλλοι στον Ιωνικό με την διαιτησία στο ματς με τον Ηλυσιακό (vid)

Οι Νικαιώτες εξέδωσαν ανακοίνωση, διαμαρτυρόμενοι για τα όσα έγιναν στο παιχνίδι, όπου έχασαν με 2-0 από τον Ηλυσιακό.

Αναλυτικά:

«Ο Ιωνικός παλεύει για την άνοδό του, αλλά την Κυριακή έχασε σημαντικό έδαφος από τη στιγμή, που ηττήθηκε από τον Ηλυσιακό με 2-0. Οι άνθρωποί του, όμως, έχουν έντονα παράπονα από την διαιτησία, κάτι, που αποτυπώθηκε στην παρακάτω ανακοίνωση και βίντεο: «Ακόμα μια φορά γινόμαστε μάρτυρες αδικίας σε βάρος της ομάδας μας.

Στο 26o λεπτό του αγώνα με τον Ηλυσιακό και με το σκορ στο 0-0, αμυνόμενος ποδοσφαιριστής του Ηλυσιακού κρατάει ξεκάθαρα επιτιθέμενο ποδοσφαιριστή μας. Το κράτημα ξεκινάει εκτός της μεγάλης περιοχής και ολοκληρώνεται εντός αυτής, όπως φαίνεται καθαρά στο βίντεο που ακολουθεί.

Ο κανονισμός είναι σαφής σε τέτοιες περιπτώσεις και ο διαιτητής πρέπει να καταλογίσει πέναλτι!

Παρόλ’ αυτά ο διαιτητής του αγώνα δε φτάνει που ΚΑΚΩΣ καταλογίζει φάουλ, δε βγάζει καν την κόκκινη κάρτα στον αμυνόμενο παίχτη του Ηλυσιακού, αφού το μαρκάρισμά του στερεί προφανή ευκαιρία για γκολ της ομάδας μας.

Όπως καταλαβαίνουμε όλοι, είτε με πέναλτι υπέρ μας, είτε με παίκτη παραπάνω θα βλέπαμε ένα διαφορετικό παιχνίδι στη συνέχεια.

Απορούμε μέχρι πότε θα κάνουμε υπομονή».