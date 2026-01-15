Ασταμάτητη η Καβάλα - Ανακοίνωσε και τον Καρτάλη

Η Καβάλα δείχνει ασταμάτητη τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, καθώς ανακοίνωσε και τον Αλέξανδρο Καρτάλη από τον Μακεδονικό.

Πέμπτη μεταγραφή μέσα σε λίγα 24ωρα για τους Αργοναύτες, με τον Αλέξανδρο Καρτάλη να ακολουθεί τον «δρόμο», των Κομάτσι, Στίκα, Ρόβα και Κούτουκα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΑΟ ΚΑΒΑΛΑ ενισχύει τη μεσαία γραμμή της με τον Αλέξανδρο Καρτάλη, έναν έμπειρο χαφ που έχει αφήσει το στίγμα του σε Ελλάδα και Γερμανία!

Γερμανία:

• SG Νυρεμβέργης-Φιρτ (2001-2004) – πρώτα ποδοσφαιρικά βήματα

• Γκρόιτερ Φιρτ (2004-2018) – 14 χρόνια εξέλιξης

• Ααλεν & Τσβικάου – επαγγελματική εμπειρία

Ελλάδα:

• ΠΑΣ Γιάννινα

• Ατρόμητος

• Βόλος

• Μακεδονικός (16 συμμετοχές φέτος, 1 γκολ)

Με ποιότητα, εμπειρία και αγωνιστικό χαρακτήρα, ο Καρτάλης είναι έτοιμος να προσφέρει στην Καβάλα ενόψει της νέας σεζόν!

Καλωσόρισες Αλέξανδρε στην οικογένεια του ΑΟΚ!»