Ασταμάτητη η Καβάλα - Ανακοίνωσε και τον Καρτάλη

Πέμπτη μεταγραφή μέσα σε λίγα 24ωρα για τους Αργοναύτες, με τον Αλέξανδρο Καρτάλη να ακολουθεί τον «δρόμο», των Κομάτσι, Στίκα, Ρόβα και Κούτουκα.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Η ΠΑΕ ΑΟ ΚΑΒΑΛΑ ενισχύει τη μεσαία γραμμή της με τον Αλέξανδρο Καρτάλη, έναν έμπειρο χαφ που έχει αφήσει το στίγμα του σε Ελλάδα και Γερμανία!
Γερμανία:
• SG Νυρεμβέργης-Φιρτ (2001-2004) – πρώτα ποδοσφαιρικά βήματα
• Γκρόιτερ Φιρτ (2004-2018) – 14 χρόνια εξέλιξης
• Ααλεν & Τσβικάου – επαγγελματική εμπειρία
Ελλάδα:
• ΠΑΣ Γιάννινα
• Ατρόμητος
• Βόλος
• Μακεδονικός (16 συμμετοχές φέτος, 1 γκολ)
Με ποιότητα, εμπειρία και αγωνιστικό χαρακτήρα, ο Καρτάλης είναι έτοιμος να προσφέρει στην Καβάλα ενόψει της νέας σεζόν!
Καλωσόρισες Αλέξανδρε στην οικογένεια του ΑΟΚ!»