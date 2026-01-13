Καβάλα: «Αργοναύτης» ο Στίκας έως το 2027

Στην Καβάλα επέστρεψε ο Απόστολος Στίκας, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 1,5 έτους.

Αναλυτικά:

🔵⚪️ Η ΠΑΕ Α.Ο Καβάλα βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη συνεργασίας με τον Απόστολο Στίκα με συμβόλαιο 1.5 χρόνου.

👉 Οι συστάσεις για τον 29χρονο κεντρικο αμυντικό είναι περιττές καθώς έχει αποτελέσει μέλος της ποδοσφαιρικής μας οικογένειας αφήνοντας έντονα το στίγμα του, με την μαχητικοτητα, το πάθος και την αγάπη του για την ομάδα.

⚽️ Τελευταίος του ποδοσφαιρικός σταθμός ήταν η Καρδίτσα με της οποίας τα «χρώματα» αγωνιζόταν μέχρι προσφάτως.

🙏 Αποστολε καλώς επέστρεψες στην ποδοσφαιρική οικογένεια του ΑΟΚ!