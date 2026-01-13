Ολυμπιακός: Προς ανανέωση με Ζέλσον

Προ των πυλών φαίνεται να είναι η συμφωνία Ολυμπιακού και Ζέλσον Μάρτινς για νέο συμβόλαιο.

Το συμβόλαιο του Πορτογάλου εξτρέμ ολοκληρώνεται στο τέλος της σεζόν, με τους Πειραιώτες να διατηρούν το δικαίωμα ανανέωσής τους για έναν χρόνο ακόμα.

Παρά ταύτα οι πρωταθλητές έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό συζητήσεις με την πλευρά του ποδοσφαιριστή για μία νέα συμφωνία διάρκειας δύο ή τριών ετών, καθώς ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι απολύτως ευχαριστημένος από τον 30χρονο άσο και τον θεωρεί απαραίτητο στο πλάνο του.

Μετά το πρώτο ραντεβού με τους εκπροσώπους του ποδοσφαιριστή όπου δεν επετεύχθη συμφωνία, τις τελευταίες ημέρες βρέθηκαν ξανά στην Ελλάδα και υπήρξε νέα επαφή, στην οποία φαίνεται να… λειάνθηκαν οι “γωνίες” και η οριστική συμφωνία μοιάζει πλέον προ των πυλών, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου.