Η συγγνώμη του Μπέρενς στην ομάδα για το σπρώξιμο στον Κούτσια - H αντίδραση της Λουγκάνο

Μετά το επεισόδιο που σημάδεψε το φιλικό παιχνίδι της Λουγκάνο απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν στο Μπενιντόρμ, ο Κέβιν Μπέρενς προχώρησε σε δημόσια συγγνώμη, αναλαμβάνοντας πλήρως την ευθύνη για την ακατάλληλη συμπεριφορά του προς τον Γιώργο Κούτσια.

Ο ελβετικός σύλλογος, σε επίσημη ανακοίνωση, τόνισε ότι αντιμετωπίζει το γεγονός με μεγάλη σοβαρότητα. Η Λουγκάνο υπογράμμισε ότι τέτοια περιστατικά δεν συνάδουν με τις αξίες και την αθλητική της κουλτούρα, ξεκαθαρίζοντας ότι ακόμη και στιγμές έντασης μέσα στο γήπεδο δεν μπορούν να δικαιολογήσουν μια τέτοια αντίδραση — ιδιαίτερα από έναν έμπειρο επαγγελματία όπως ο Μπέρενς.

Πριν από την έναρξη της προπονητικής εβδομάδας, ο Γερμανός επιθετικός ζήτησε συγγνώμη τόσο από τον Κούτσια όσο και από τους συμπαίκτες και το club:

«Η συμπεριφορά μου ήταν απαράδεκτη και οι χαρακτηρισμοί που χρησιμοποίησα δεν θα έπρεπε ποτέ να ειπωθούν. Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη και ζητώ συγγνώμη από όλους», δήλωσε.

Η Λουγκάνο έκανε γνωστό ότι το ζήτημα αντιμετωπίστηκε εσωτερικά, με την επιβολή των απαραίτητων πειθαρχικών μέτρων, σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις αρχές του συλλόγου.

Το περιστατικό, παρότι ανεπιθύμητο, φαίνεται πως κλείνει με τη συγγνώμη του παίκτη και τις ενέργειες του συλλόγου, που δείχνει αποφασισμένο να διασφαλίσει ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν θα επαναληφθούν.