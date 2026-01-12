Από τον εκνευρισμό στο… πάτωμα: Το «ατύχημα» του Γκιουλέρ (vid)

Με το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή Μουνουέρα και ενώ ο πάγκος της Μπαρτσελόνα εισέβαλλε στον αγωνιστικό χώρο για να πανηγυρίσει την κατάκτηση του πρώτου τίτλου της σεζόν μετά το 3-2 επί της Ρεάλ, ο Τούρκος μέσος δεν μπορούσε να κρύψει τον εκνευρισμό του.
Οι τηλεοπτικές κάμερες κατέγραψαν τον Γκιουλέρ να κατευθύνεται νευριασμένος προς ένα μπουκάλι με σκοπό να το κλωτσήσει, όμως η προσπάθειά του κατέληξε… άδοξα. Γλίστρησε, έχασε την ισορροπία του και σωριάστηκε στο έδαφος, προσφέροντας μια σκηνή που έγινε αμέσως viral στα social media.
Arda Guler slipped as he tried to kick a bottle in frustration following the FT whistle in the Super Cup final 😭😭😭pic.twitter.com/GsFCXjcz5v— george (@StokeyyG2) January 11, 2026