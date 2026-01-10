Άρης: Δεν ανακοίνωσε αποστολή ο Χιμένεθ - Εκτός ο τιμωρημένος Μορόν κόντρα στην ΑΕΚ

Την προετοιμασία του για τον αυριανό (11/1, 19:30) αγώνα κόντρα στην ΑΕΚ ολοκλήρωσε ο Άρης, με τον Μανόλο Χιμένεθ να μην ανακοινώνει αποστολή.

Ο Ισπανός προπονητής δεν ανακοίνωσε τους ποδοσφαιριστές που θα χρησιμοποιήσει στην αναμέτρηση, όμως δεν μπορεί να υπολογίζει στον τιμωρημένο Λόρεν Μορόν, ο οποίος συμπλήρωσε τρεις κίτρινες κάρτες.

Αναλυτικά η ενημέρωση της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ:

«Με την προπόνηση που έγινε σήμερα το πρωί στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο ολοκληρώθηκε η προετοιμασία των ποδοσφαιριστών του ΑΡΗ για τον αγώνα με την Α.Ε.Κ. στο Κλεάνθης Βικελίδης (11/01, 19:30), στο πλαίσιο της 16ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος «Stoiximan Super League» της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.

Στην τελευταία προπόνηση πριν από το κυριακάτικο παιχνίδι το πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας ξεκίνησε με ασκήσεις ενεργοποίησης και στη συνέχεια επικεντρώθηκε στο κομμάτι της τακτικής.

Όσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα από τραυματισμούς συνέχισαν τα προγράμματά τους.

Θα απουσιάσει ο τιμωρημένος Λορέν Μορόν (συμπλήρωσε τρεις κίτρινες κάρτες).

*Η αποστολή θα καταλύσει απόψε σε ξενοδοχείο της πόλης μας».