Πετράκης: «Κρατάω τη μαχητικότητα και τη συγκέντρωση των παικτών»

Ο νέος προπονητής του Ηρακλή, Γιώργος Πετράκης κρατάει τη μαχητικότητα και τη συγκέντρωση των παικτών του στην ισοπαλία κόντρα στη Νίκη Βόλου (1-1).

Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα του Action24:

«Το παιχνίδι δεν είχε ποιοτικά στοιχεία. Οι δύο ομάδες στο πρώτο ημίχρονο αναλώθηκαν σε δεύτερες και μακρινές μπαλιές και γι' αυτό δεν έγιναν πολλές φάσεις και σημείο κλειδί ήταν οι στημένες μπάλες. Στο δεύτερο ημίχρονο η εικόνα μας βελτιώθηκε, ήμασταν πιο ήρεμοι και προσπαθήσαμε να κάνουμε πράγματα στο επιθετικό τρίτο, αλλά αυτό που κρατάμε από το σημερινό παιχνίδι είναι το μαχητικό πνεύμα, με τη συγκέντρωση και τη μαχητικότητα που έδειξαν οι παίκτες από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο λεπτό».