H επίσημη ανακοίνωση της Λουγκάνο για την επίθεση στον Κούτσια

Η Λουγκάνο καταδίκασε την αδιανόητη επίθεση που δέχθηκε ο Γιώργος Κούτσιας από συμπαίκτη του στο φιλικό της Λουγκάνο με την Βικτόρια Πλζεν.

Πρωταγωνιστής σε ένα απίθανο περιστατικό στο φιλικό της Λουγκάνο με την Βικτόρια Πλζεν έγινε ο Γιώργος Κούτσιας. Ο Έλληνας φορ πέρασε ως αλλαγή στην αναμέτρηση στο 71ο λεπτό και για αδιευκρίνιστο λόγο, λίγα δευτερόλεπτα μετά, δέχθηκε επίθεση από τον συμπαίκτη του, Κέβιν Μπέρενς. Λίγες ώρες αργότερα η Λουγκάνο με ανακοίνωση της καταδίκασε το περιστατικό αυτό και τόνισε ότι το ζήτημα θα διευθετηθεί εσωτερικά.

Η σχετική ανακοίνωση της Λουγκάνο:

«Σε σχέση με όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια του φιλικού αγώνα με τη FC Βικτόρια Πλζεν και το απαράδεκτο επεισόδιο με πρωταγωνιστές τους Κέβιν Μπέρενς και Γεώργιο Κούτσια, η FC Λουγκάνο καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο το γεγονός.



Το ζήτημα θα αντιμετωπιστεί και θα διευθετηθεί εσωτερικά, ενώ ο Σύλλογος θα αξιολογήσει τα πειθαρχικά μέτρα που θα ληφθούν εις βάρος των δύο εμπλεκόμενων ποδοσφαιριστών.



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