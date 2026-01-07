ΑΕΚ: Μπήκε ο Γκατσίνοβιτς, έτοιμος για Χαριλάου ο Βάργκα - Τα δεδομένα για Ζίνι και Πιερό 

Γεμίζει το... οπλοστάσιο του Μάρκο Νίκολιτς εν όψει επανέναρξης και του κυριακάτικου (11/1) αγώνα με τον Άρη στο Χαριλάου.

Ο Σέρβος τεχνικός, είδε τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς να επιστρέφει σε φουλ ρυθμούς ξεπερνώντας στο 100% το πρόβλημα που αντιμετώπισε και να τίθεται στη διάθεση του.

Την ίδια ώρα, ο Μπάρναμπας Βάργκα που χθες ανακοινώθηκε και τυπικά από την Ένωση, έχει ενσωματωθεί κανονικότατα στις προπονήσεις, είναι σε άριστη κατάσταση και δεδομένα - όπως επιβεβαίωσε και ο Μάρκο Νίκολιτς σε δηλώσεις που παραχώρησε στην Ουγγαρία - θα τον δούμε στην αποστολή για τον αγώνα της Κυριακής, κάτι που δεν αποκλείεται να συμβεί και με το έτερο απόκτημα του Γενάρη, τον Μάρτιν Γκεοργκίεφ. Θυμίζουμε αναφορικά με τον Βάργκα, πως ο διεθνής Ούγγρος επιθετικός έρχεται στην ΑΕΚ μετά από ένα καταπληκτικό πρώτο μισό της σεζόν, όπου μέτρησε 20 τέρματα με την φανέλα της Φερεντσβάρος σε 29 ματς σε όλες τις διοργανώσεις.

Από εκεί και πέρα, ο Λούκα Γιόβιτς συμμετέχει κανονικά στο πρόγραμμα της ομάδας, ενώ όσον αφορά τους Ζίνι-Φραντζί Πιερό, όπως είχαμε γράψει, αναμένεται να μπουν προοδευτικά μέσα στην εβδομάδα και μένει να δούμε την ετοιμότητα τους. Δεδομένα εκτός είναι ο Ρομπέρτο Περέιρα που έχει υποστεί κάταγμα στο δεύτερο δάχτυλο του δεξιού ποδιού.

Η προετοιμασία της ΑΕΚ για τον αγώνα της Κυριακής με τον Άρη στο Χαριλάου θα ολοκληρωθεί το Σάββατο με προπόνηση στα Σπάτα και ακολούθως η αποστολή θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη με στόχο να ξεκινήσει ιδανικά το 2026, μετρώντας θυμίζουμε - προ διακοπής - ένα σερί δέκα νικών, που την έφερε στην κορυφή της Stoiximan Super League και απευθείας στους 16 του UEFA Conference League και στους 8 του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.