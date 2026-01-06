Ανέλαβε και επίσημα την Σπαρτάκ Μόσχας ο Καρσέδο

Ο Ισπανός προπονητής μετά από 2,5 χρόνια παρουσίας στην κυπριακή ομάδα, έκανε το επόμενο βήμα στην καριέρα του, αναλαμβάνοντας την τεχνική ηγεσία της Σπαρτάκ Μόσχας.
Ο Καρσέδο έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο διάρκειας 2,5 χρόνων με την ρωσική ομάδα, με τις ετήσιες απολαβές του να ανέρχονται στα 2,4 εκατομμύρια ευρώ.
Η Πάφος από την πλευρά της έλαβε ένα σεβαστό ποσό για την αποδέσμευση του Ισπανού προπονητή και πλέον βρίσκεται σε διαδικασία αντικατάστασής του.
⚡️Официально: Хуан Карлос Карседо — новый главный тренер «Спартака»— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 5, 2026
Испанский специалист подписал контракт с красно-белыми до лета 2028 года ❤️🤍
С возвращением в «Спартак», Хуан Карлос! pic.twitter.com/6kkNDw9gYR