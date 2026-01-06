Ανέλαβε και επίσημα την Σπαρτάκ Μόσχας ο Καρσέδο

Η ρωσική ομάδα ανακοίνωσε την πρόσληψη του μέχρι πρότινος προπονητή της Πάφου, Χουάν Κάρλος Καρσέδο.

Ο Ισπανός προπονητής μετά από 2,5 χρόνια παρουσίας στην κυπριακή ομάδα, έκανε το επόμενο βήμα στην καριέρα του, αναλαμβάνοντας την τεχνική ηγεσία της Σπαρτάκ Μόσχας.

Ο Καρσέδο έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο διάρκειας 2,5 χρόνων με την ρωσική ομάδα, με τις ετήσιες απολαβές του να ανέρχονται στα 2,4 εκατομμύρια ευρώ.

Η Πάφος από την πλευρά της έλαβε ένα σεβαστό ποσό για την αποδέσμευση του Ισπανού προπονητή και πλέον βρίσκεται σε διαδικασία αντικατάστασής του.