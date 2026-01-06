Ο Ηλυσιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Δημήτρη Ανάκογλου!

Σε μια δυνατή μεταγραφική κίνηση προχώρησε ο Ηλυσιακός, ανακοινώνοντας την απόκτηση του πολύπειρου χαφ, Δημήτρη Ανάκογλου.

Ο Ανάκογλου έχει παραστάσεις από το υψηλότατο επίπεδο αφού στο παρελθόν φόρεσε την φανέλα της ΑΕΚ και του Άρη, ενώ μέχρι πρότινος αγωνίζονταν στο Μαρκό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

«Ο Ηλυσιακός ανακοινώνει την συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή, Δημήτρη Ανάκογλου.

Η ομάδα μας κατάφερε να εντάξει στο δυναμικό του συλλόγου μας έναν ποδοσφαιριστή του οποίου οι παραστάσεις από τις εθνικές κατηγορίες είναι πολύ σημαντικές.

Το νέο μας μεταγραφικό απόκτημα γεννήθηκε στις 6/9/1991 και αγωνίζεται ως επιτελικός μέσος. Γνωστός στο ελληνικό κοινό έγινε από τον Πανσερραϊκό όπου έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα και στη συνέχεια εκτοξεύθηκε με τη φανέλα των ερυθρόλευκων. Ακολούθησε μια μεγάλη καριέρα στην ΑΕΚ. Μάλιστα υπήρξε και αρχηγός των κιτρινόμαυρων δείχνοντας ότι διαθετει τεράστια ποδοσφαιρική αξία εντός και εκτός γηπέδων. Ενώ στη συνέχεια μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη όπου φόρεσε και τη φανέλα του Άρη.

Μεταξύ άλλων έχει αγωνιστεί σε κορυφαίο επίπεδο σε Βέροια, Λαμία και Παναχαϊκή.

Μέχρι και σήμερα φορούσε τη φανέλα του Μαρκό, ενώ συνετέλεσε σημαντικά στην άνοδο της από τη Γ’ Εθνική στη Β' Εθνική».