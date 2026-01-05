Παντελίδης: «Δικαίωση η μεταγραφή μου στον Παναθηναϊκό!» (vid)

Ο Παύλος Παντελίδης έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, χαρακτηρίζοντας ως δικαίωση την μεταγραφή του στο «Τριφύλλι».

Ο Έλληνας επιθετικός ανήκει οριστικά πια στον Παναθηναϊκό, από τις Ακαδημίες του οποίου είχε περάσει στο παρελθόν, με τον Παντελίδη να κάνει στην κάμερα της «πράσινης» ΠΑΕ και τις πρώτες του δηλώσεις.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

Ήσουν στην Ακαδημία του Παναθηναϊκού έως τα 17 σου χρόνια, έγινες επαγγελματίας σε άλλον σύλλογο και μετά από μια πολυετή διαδρομή επιστρέφεις στον Παναθηναϊκό. Σου είχε περάσει ποτέ από το μυαλό ότι θα γύριζες;

«Να σου πω την αλήθεια δεν το είχα σκεφτεί ότι θα ξαναβρισκόμουν εδώ. Δεν περίμενα ότι μετά την απόρριψη θα ερχόμουν στα ίδια μέρη που είχα πορευτεί».

Πώς είναι το συναίσθημα της επιστροφής;

«Είναι περίεργο, σίγουρα έχω δει πολλά γνώριμα πρόσωπα. Έχουν αλλάξει οι καταστάσεις εδώ. Θέλω πάρα πολύ να δουλέψω πλέον στην πρώτη ομάδα του Παναθηναϊκού».

Δεδομένου ότι γνωρίζεις τον σύλλογο και ξέρεις πρόσωπα, θεωρείς ότι θα έχεις άμεση προσαρμογή;

«Θεωρώ ότι επειδή έχω βρει γνώριμα πρόσωπα και από την Κηφισιά, θα είναι πιο εύκολη η προσαρμογή για μένα».

«Έτρεξαν» γρήγορα τα γεγονότα για σένα φέτος. Καθιέρωση στην Κηφισιά, κλήση στην Εθνική, μεταγραφή στον Παναθηναϊκό. Πώς το βίωσες;

«Η αλήθεια είναι ότι αν μου το έλεγαν αυτό το καλοκαίρι θα έλεγα ότι είναι όνειρο. Δεν είναι ο Παύλος αυτό. Τα φέρνει η ζωή έτσι που δεν ξέρεις τι σε περιμένει, τι μπορεί να γίνει σε 1-2-3 μήνες».

Θεωρείς ότι η μεταγραφή σου αποτελεί προσωπική δικαίωση;

«Θα σου πω. Εγώ πάντα δούλευα, πάντα το όνειρό μου ήταν να γίνω επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Δεν άφηνα τίποτα να μου το καταστρέψει. Θεωρώ πως είναι μια μεγάλη δικαίωση όλης της δουλειάς και όλων όσων έχω περάσει στο ποδόσφαιρο».

Ποιος είναι ο επόμενος στόχος σου;

«Στόχος μου είναι να βοηθήσω την ομάδα να επιστρέψω εκεί που ανήκει και μέσα από αυτό να αναδειχθώ κι εγώ».

Βρίσκεις στον Παναθηναϊκό τον Στέφανο Κοτσόλη, ο οποίος έπαιξε σημαντικό ρόλο στην καριέρα σου. Τι έχεις να πεις;

«Ο κύριος Στέφανος με ανακάλυψε ουσιαστικά, με βρήκε από τα τοπικά, με πήρε στην Κηφισιά. Με πίστεψε, έκανε τους υπόλοιπους γύρω του να με πιστέψουν και θεωρώ ότι δικαιώθηκε για την επιλογή του».

Επίσης, ξανασμίγεις με τον Ανδρέα Τετέι…

«Βρίσκω τον Ανδρέα, που είχαμε μια πολύ καλή σχέση στην Κηφισιά, αλλά και τον Γιώργο τον Κυριόπουλο, που επίσης είχαμε μια απίστευτη σχέση πέρσι. Ήταν από τα 2 άτομα που έκανα την περισσότερη παρέα στην Κηφισιά, ήμουν πιο κοντά εντός κι εκτός γηπέδου, οπότε έχω βρει πολύ γνώριμα και οικεία πρόσωπα εδώ πέρα».

Με τον Τετέι είχατε σπουδαία συνεργασία στην Κηφισιά. Θεωρείς ότι μπορείτε να το επαναλάβετε στον Παναθηναϊκό;

«Καταρχάς η συνεργασία που είχαμε ήταν λόγω της καλής σχέσης που είχαμε. Είναι στο χέρι μας με τον Ανδρέα να επαναλάβουμε αυτά που κάναμε όλο αυτό το διάστημα».

Τι εικόνα έχεις για τη νέα σου ομάδα;

«Σίγουρα ξέρω ότι βρίσκομαι σε έναν από τους μεγαλύτερους συλλόγους της Ελλάδας. Είναι πολύ βαριά η φανέλα, το γνώριζα αυτό από τότε που αγωνιζόμουν στις Ακαδημίες, μας το περνούσαν από παιδιά. Είναι μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι εδώ».

Τα τελευταία χρόνια έχεις βάλει πολλά στοιχεία στο παιχνίδι σου. Να περιμένουμε κι άλλα;

«Σίγουρα! Ακόμα κι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής του κόσμου έχει περιθώρια βελτίωσης. Πιστεύω πως κι εγώ έχω ακόμα πάρα πολλά να βελτιώσω στο παιχνίδι μου και μέρα με την μέρα στόχος μου είναι να γίνομαι καλύτερος».

Τι θα πρέπει να περιμένει ο κόσμος του Παναθηναϊκού από εσένα;

«Σίγουρα θα περιμένει να δίνω πάντα το 100%, να προσπαθώ για την ομάδα και να την βάζω πάνω από μένα, όπως πρέπει να κάνει κάθε παίκτης. Πιστεύω αυτό που μπορώ να δώσω είναι πάθος, δύναμη και το αγαπημένο μου στοιχείο, που είναι το γκολ».

Έχεις αγωνιστεί σε πολλές θέσεις. Εσύ πώς θα χαρακτήριζες τον εαυτό σου;

«Έναν ποδοσφαιριστή που του αρέσει να παίζει στον χώρο, να εκμεταλλεύεται την ταχύτητά του και να σκοράρει».

Ποια θέση προτιμάς;

«Όπου με βάλει ο προπονητής. Ο κύριος Λέτο με έβαζε στα πλάγια και μου έλεγε ότι αυτή είναι η θέση μου. Εγώ τον άκουγα και πιστεύω ότι δικαιώθηκε 100%».

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